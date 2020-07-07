Samsung Grand Prix’te Final yarışması yapıldı!

Gerçek ralli pilotlarının ve ünlü isimlerin de yer aldığı Samsung Grand Prix E-spor turnuvası 5 Temmuz Pazar günü Silverstone pistinde yapılan muhteşem bir final yarışması ile sona erdi. Birbirinden değerli yarışmacıların katıldığı turnuva, heyecan dolu yarışlara sahne oldu. Yarışmanın ilk hafta Bakü pistinde gerçekleştirilen ayağında Kuzey Çıkrıkçı, ikinci haftada Spa pistinde gerçekleştirilen yarışın kazananı Hinjej, üçüncü hafta Monza pistindeki yarışın kazananı Can Akıncı olurken yarışın Silverstone pistinde yapılan finalinde ise kazanan kişi Rıdvan İpekçioğlu oldu.

Turnuvaya katılarak heyecan ve adrenalini katlayan ünlü isimler ise şunlar oldu: Türkiye’yi hem gerçek pistlerde hem de profesyonel e-spor yarışlarında başarıyla temsil eden genç sporcu Cem Bölükbaşı; gerçek ralli pilotları Kaan Sarpkaya, Onat Telkenar ve Berkay Besler; Türkiye Karting Şampiyonu ve e-spor pilotu Batuhan Ünlü; YouTube fenomenleri aynı zamanda otomobil tutkunları olan Mervan Tepelioğlu, Oyunbros Tolgahan, Atakan Tarkan, Buğra Akpınar ve Emre Bozkurt.

Yarışmalar 730 bin kez izlendi

Profesyonel ya da amatör olsun video oyun tutkunlarının heyecanını doruğa çıkaran Samsung Grand Prix, kıyasıya yarışmalarla oyunseverlerin heyecanına heyecan kattı. Her hafta canlı yayınlanan yarışmalar yaklaşık 730 bin kez izlendi. 14 Haziran ile 5 Temmuz arasında yapılan yarışmalarda her yarış günü 1. olan gönüllü pilota Samsung 27” CRG5 Gaming Monitör, 2. sırayı elde eden gönüllü pilota ise Samsung 970 Evo 500 GB NVMe SSD hediye edildi. Ayrıca yarışları takip eden seyirciler de tanımlanan özel kodlarla Samsung ürünlerine özel fiyatlardan sahip olma fırsatını yakaladı.