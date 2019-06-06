Şampiyonlukların müdavimi Erhan

30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde farklı liglerde 243 resmi müsabakaya çıktı. Bu sürede 49 gol atan Erhan Çelenk’in kariyerinde de şampiyonluklar farklı bir yer tutuyor. İlk şampiyonluğu 2011-12 sezonunda Kahramanmaraş ile 3. Lig’de yaşayan Çelenk, aynı takımla bir sonraki yıl 2. Lig şampiyonluğuna uzandı. 2015-16 sezonunda da Erzurumspor ile 3. Lig’de yeniden kupa kaldıran Erhan Çelenk, her sene yeni bir kupa heyecanı yaşıyor. Erzurum ekibiyle 2. Lig’den 1. Ligi’ne, geçen sene de Spor Toto Süper Ligi’ne yükselen Çelenk, bu sezon da Gazişehir Gaziantep ile geçen seneki heyecanını tekrarladı.



