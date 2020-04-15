Ligi lider bitiren 1907 Fenerbahçe Espor, çeyrek final galipleri arasından ligi en düşük sırada bitiren takımla, Dark Passage ise çeyrek final galipleri arasından ligi en yüksek sırada bitiren takımla oynayacak.

Çeyrek finalde İstanbul Wildcats ile Galaktikos takımları ve SuperMassive ile Auroa takımları karşılaşacak. Kazananlar yarı finalde ligin normal sezonunu ilk 2 sırada bitiren Dark Passage ve Fenerbahçe Espor ile karşılaşacak.

Bu heyecanlı mücadeleleri sakın kaçırmayın.