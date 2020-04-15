Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek finaller belli oldu. Riot Games tarafından düzenlenen League of Legends turnuvasının yarı finalinde 2 ismi şimdiden belli ve rakiplerini beklemeye başladılar.

15 Nisan 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ligi lider bitiren 1907 Fenerbahçe Espor, çeyrek final galipleri arasından ligi en düşük sırada bitiren takımla, Dark Passage ise çeyrek final galipleri arasından ligi en yüksek sırada bitiren takımla oynayacak.

Çeyrek finalde İstanbul Wildcats ile Galaktikos takımları ve SuperMassive ile Auroa takımları karşılaşacak. Kazananlar yarı finalde ligin normal sezonunu ilk 2 sırada bitiren Dark Passage ve Fenerbahçe Espor ile karşılaşacak. 

Bu heyecanlı mücadeleleri sakın kaçırmayın. 

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