Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi başladı! İlk maçlar nefes kesti

Şampiyonluk Ligi’nde 2021 Sezonu geçen yılın finalistleri Papara SuperMassive ile 5 Ronin arasında oynanan karşılaşma ile başladı. 5 Ronin mücadeleye iyi bir başlangıç yapsa da SuperMassive oyun sonunda kontrolü eline almaya başararak mevsimin ilk galibiyetine imza attı. Günün kalan karşılaşmalarında Dark Passage, Nasr Esports, fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor da galibiyete ulaşmayı başardı.

Haftanın ikinci günü Nasr Esports - Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Koreli oyuncularıyla birlikte lige damga vurması beklenen Beşiktaş üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve ilk haftayı galibiyet alamadan kapattı. Ligin yeni ekibi Nasr ise ilk hafta maçlarını kayıpsız kapatmayı başardı. Ligin diğer favorileri Papara SuperMassive, Galatasaray Espor ve fastPay Wildcats de ikinci gündeki maçlarında galip ayrılarak yollarına kayıpsız devam etti. GALAKTICOS ise haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapattı.

İlk haftanın ardından oluşan puan durumunda liderlik dört takım tarafından paylaşıldı. Beşiktaş, Team Aurora ve 2021 için genç bir kadro kuran 1907 Fenerbahçe henüz galibiyet ile tanışamadı.

Şampiyonluk Lig heyecanı 30 ve 31 Ocak tarihlerinde oynanacak 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı yayınlanacak.

Şampiyonluk Ligi’nde lig aşaması heyecanı 9 hafta boyunca sürecek. 9. haftanın sonunda ilk 6 sırayı alan takımlar mevsim finallerine yükselecek ve Kış Mevsimi Finali’ne yükselmek için mücadele edecek.