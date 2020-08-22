Şampiyonlar Ligi’nin en başarılısı Real Madrid!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, kupayı en çok kazanan ekip unvanını İspanya’nın Real Madrid takımı elinde tutuyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa’nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

Bayern Münih 11’inci, PSG ilk finalinde

Bu yılın finalistlerinden Bayern Münih, turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. Alman temsilcisi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1982, 1987, 1999, 2010 ve 2012 finallerini ise kaybetti.

Bavyera ekibinin rakibi PSG ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.

40 farklı takım final oynadı

Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5’er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3’er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2’şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TAKIM FİNAL KUPA

Real Madrid 16 13

Milan 11 7

Liverpool 9 6

Bayern Münih 10 5

Barcelona 8 5

Ajax 6 4

Inter 5 3

Manchester United 5 3

Juventus 9 2

Benfica 7 2

Nottingham Forest 2 2

Porto 2 2

Celtic 2 1

Hamburg 2 1

Steaua Bükreş 2 1

Marsilya 2 1

Chelsea 2 1

Borussia Dortmund 2 1

Feyenoord 1 1

Aston Villa 1 1

PSV Eindhoven 1 1

Kızılyıldız 1 1

Atletico Madrid 3 0

Valencia 2 0

Reims 2 0

Fiorentina 1 0

Eintracht Frankfurt 1 0

Partizan 1 0

Panathinaikos 1 0

Leeds United 1 0

Saint-Etienne 1 0

Borussia Mönchengladbach 1 0

Club Brugge 1 0

Malmö 1 0

Roma 1 0

Sampdoria 1 0

Bayer Leverkusen 1 0

Monaco 1 0

Arsenal 1 0

Tottenham 1 0

İspanyollardan 18 kupa

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL

İspanya 18 29

İngiltere 13 22

İtalya 12 28

Almanya 7 17

Hollanda 6 8

Portekiz 4 9

Fransa 1 6

Romanya 1 2

İskoçya 1 2

Yugoslavya 1 2

Belçika 0 1

Yunanistan 0 1

İsveç 0 1

Finaller

Avrupa’nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON ŞAMPİYON FİNALİST SONUÇ

1955-56 Real Madrid Reims 4-3

1956-57 Real Madrid Fiorentina 2-0

1957-58 Real Madrid Milan 3-2 (Uzatma)

1958-59 Real Madrid Reims 2-0

1959-60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3

1960-61 Benfica Barcelona 3-2

1961-62 Benfica Real Madrid 5-3

1962-63 Milan Benfica 2-1

1963-64 Inter Real Madrid 3-1

1964-65 Inter Benfica 1-0

1965-66 Real Madrid Partizan 2-1

1966-67 Celtic Inter 2-1

1967-68 Manchester United Benfica 4-1 (Uzatma)

1968-69 Milan Ajax 4-1

1969-70 Feyenoord Celtic 2-1 (Uzatma)

1970-71 Ajax Panathinaikos 2-0

1971-72 Ajax Inter 2-0

1972-73 Ajax Juventus 1-0

1973-74 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1, 4-0

1974-75 Bayern Münih Leeds United 2-0

1975-76 Bayern Münih St. Etienne 1-0

1976-77 Liverpool B.Mönchengladbach 3-1

1977-78 Liverpool Club Brugge 1-0

1978-79 Nottingham Forest Malmö 1-0

1979-80 Nottingham Forest Hamburg 1-0

1980-81 Liverpool Real Madrid 1-0

1981-82 Aston Villa Bayern Münih 1-0

1982-83 Hamburg Juventus 1-0

1983-84 Liverpool Roma 1-1 (4-2 pen.)

1984-85 Juventus Liverpool 1-0

1985-86 Steaua Bükreş Barcelona 0-0 (2-0 pen.)

1986-87 Porto Bayern Münih 2-1

1987-88 PSV Eindhoven Benfica 0-0 (6-5 pen.)

1988-89 Milan Steaua Bükreş 4-0

1989-90 Milan Benfica 1-0

1990-91 Kızılyıldız Marsilya 0-0 (5-3 pen.)

1991-92 Barcelona Sampdoria 1-0 (Uzatma)

1992-93 Marsilya Milan 1-0

1993-94 Milan Barcelona 4-0

1994-95 Ajax Milan 1-0

1995-96 Juventus Ajax 1-1 (4-2 pen.)

1996-97 Borussia Dortmund Juventus 3-1

1997-98 Real Madrid Juventus 1-0

1998-99 Manchester United Bayern Münih 2-1

1999-00 Real Madrid Valencia 3-0

2000-01 Bayern Münih Valencia 1-1 (5-4 pen.)

2001-02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2-1

2002-03 Milan Juventus 0-0 (3-2 pen.)

2003-04 Porto Monaco 3-0

2004-05 Liverpool Milan 3-3 (6-5 pen.)

2005-06 Barcelona Arsenal 2-1

2006-07 Milan Liverpool 2-1

2007-08 Manchester United Chelsea 1-1 (6-5 pen.)

2008-09 Barcelona Manchester United 2-0

2009-10 Inter Bayern Münih 2-0

2010-11 Barcelona Manchester United 3-1

2011-12 Chelsea Bayern Münih 1-1 (4-3 pen.)

2012-13 Bayern Münih Borussia Dortmund 2-1

2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma)

2014-15 Barcelona Juventus 3-1

2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.)

2016-17 Real Madrid Juventus 4-1

2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1

2018-19 Liverpool Tottenham 2-0

AA