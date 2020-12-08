Şampiyonlar Ligi'nde Lazio turladı Fenerbahçe sevindi! 1 milyon euro!
Lazio, 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başardı. Fenerbahçe böylece Vedat Muriqi’nin sözleşmesinde yer alan maddeye göre; Lazio’dan 1 milyon euro bonus almaya hak kazandı.
Vedat Muriç Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor. Sezon başı 17.5 milyon euroya İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Muriç, takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesiyle Sarı lacivertliler'e 1 milyon euro daha kazandırdı.