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Şampiyonlar Ligi'nde Lazio turladı Fenerbahçe sevindi! 1 milyon euro!

Lazio, 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başardı. Fenerbahçe böylece Vedat Muriqi’nin sözleşmesinde yer alan maddeye göre; Lazio’dan 1 milyon euro bonus almaya hak kazandı.

08 Aralık 2020, Salı 23:24 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde Lazio turladı Fenerbahçe sevindi! 1 milyon euro!

Vedat Muriç Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor. Sezon başı 17.5 milyon euroya İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Muriç, takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesiyle Sarı lacivertliler'e 1 milyon euro daha kazandırdı.

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