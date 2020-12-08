Vedat Muriç Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor. Sezon başı 17.5 milyon euroya İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Muriç, takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesiyle Sarı lacivertliler'e 1 milyon euro daha kazandırdı.