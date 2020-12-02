Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı. Beşiktaş ve Galatasaray detayları geceye damga vurdu.

Dev maçta kazanan çıkmadı

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı. Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Bayern Münih'in 15 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Liverpool liderliği garantiledi

D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Liverpool'un 58. dakikada kaydettiği gol kulüp tarihine geçti. 19 yaşındaki Neco Williams'ın asistinde ağları sarsan yaşıtı Curtis Jones'un bu golü, Liverpool tarihinde 13-19 yaş arasında oyuncuların işbirliğiyle atılan ilk Şampiyonlar Ligi golü oldu. Öte yandan 19 yaş 306 günlük Curtis Jones, David N'Gog (19 yaş 252 gün) ve Trent Alexander-Arnold (19 yaş 10 gün)'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla gol atan en genç 3. isim oldu.









18 yıl sonra bir ilk

Liverpool kalecisi Caoimhín Kelleher, Ajax maçında kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı. 22 yaşındaki file bekçisi, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta gol yemeyen 11. kaleci oldu. İrlandalı kaleci ayrıca, Chris Kirkland'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçında kalesini gole kapatan ikinci eldiven olarak tarihe geçmeyi başardı.

2002'de Galatasaray maçı...

Chris Kirkland, 2002 yılında Anfiel Road'da Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol yememiş ve kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti. İngiliz eldiven böylece Liverpool formasıyla Devler Ligi'ndeki ilk maçına kalesini gole kapatabilen ilk kaleci olmuştu.

Real Madrid'e soğuk duş

Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu. Ev sahibi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 52. dakikada Dentinho ve 82. dakikada da Manor Solomon'un golleriyle 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye çıkartarak averajla 2. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi. İki takım arasında grupta İspanya'da oynanan ilk maçı da Shakhtar 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Dentinho yıktı

Shakhtar Donetsk'i Real Madrid karşısında 57. dakikada 1-0 öne geçirerek gol perdesini açan isim olan Dentinho, kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş ile 9 resmi maça çıkan ve hayalkırıklığı yaratan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha, siyah beyazlı ekibe gol ya da asist katkısı sağlayamamamıştı. Dentinho, bu sezon Shakhtar Donetsk forması giydiği 7 resmi müsabakaya 3 gol sığdırmayı başardı. Ukrayna temsilcisi ile toplam 175 maça çıkan Brezilyalı isim, takımına 26 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.







