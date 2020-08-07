Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, bugün ve yarın yapılacak son 16 turu maçlarıyla belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda milli oyuncularımızdan Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, ilk maçta mağlup olduğu Lyon karşısında tur arayacak. Manchester City de avantajlı döndüğü Madrid deplasmanı sonrası Real Madrid'e şans tanımak istemiyor. Barcelona, Napoli deplasmanında elde ettiği avantajı iç sahada sonuca ulaştırmak isterken Bayern Münih ise Chelsea'ye karşı deplasmanda gelen 3-0'lık skor avantajı ile çeyrek finallere yakın. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının google üzerinden yanıtlarını arıyor. İşte karşılaşmalara ilişkin detaylar haberimizde...
Avrupa futbolunun bir numaralı kupa organizasyonunda son 16 turu heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Corona virüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenme kararı alan UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu etabında kalan son 4 mücadele ile çeyrek finalistlerini belirleyecek. Mevcut eşleşmelerde kalan maçlar oldukça kritik.
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda milli oyuncularımızdan Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, ilk maçta mağlup olduğu Lyon karşısında tur arayacak. Manchester City de avantajlı döndüğü Madrid deplasmanı sonrası Real Madrid'e şans tanımak istemiyor. Barcelona, Napoli deplasmanında elde ettiği avantajı iç sahada sonuca ulaştırmak isterken Bayern Münih ise Chelsea'ye karşı deplasmanda gelen 3-0'lık skor avantajı ile çeyrek finallere yakın.
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ikinci ayak maçlarından 4'ü kalırken çeyrek finaller adına büyük bir rekabet yaşanacak.
7 Ağustos Cuma
22:00 Juventus - Lyon (beIN SPORTS 2)
İlk maç sonucu: Lyon 1-0 Juventus
22:00 Manchester City - Real Madrid (beIN SPORTS 1)
İlk maç sonucu: Real Madrid 1-2 Manchester City
8 Ağustos Cumartesi
22:00 Barcelona - Napoli (beIN SPORTS 1)
İlk maç sonucu: Napoli 1-1 Barcelona
22:00 Bayern Münih - Chelsea (beIN SPORTS 2)
İlk maç sonucu: Chelsea 0-3 Bayern Münih