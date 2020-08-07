Avrupa futbolunun bir numaralı kupa organizasyonunda son 16 turu heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Corona virüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenme kararı alan UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu etabında kalan son 4 mücadele ile çeyrek finalistlerini belirleyecek. Mevcut eşleşmelerde kalan maçlar oldukça kritik.

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda milli oyuncularımızdan Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, ilk maçta mağlup olduğu Lyon karşısında tur arayacak. Manchester City de avantajlı döndüğü Madrid deplasmanı sonrası Real Madrid'e şans tanımak istemiyor. Barcelona, Napoli deplasmanında elde ettiği avantajı iç sahada sonuca ulaştırmak isterken Bayern Münih ise Chelsea'ye karşı deplasmanda gelen 3-0'lık skor avantajı ile çeyrek finallere yakın.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ikinci ayak maçlarından 4'ü kalırken çeyrek finaller adına büyük bir rekabet yaşanacak.

7 Ağustos Cuma

22:00 Juventus - Lyon (beIN SPORTS 2)

İlk maç sonucu: Lyon 1-0 Juventus

22:00 Manchester City - Real Madrid (beIN SPORTS 1)

İlk maç sonucu: Real Madrid 1-2 Manchester City

8 Ağustos Cumartesi

22:00 Barcelona - Napoli (beIN SPORTS 1)

İlk maç sonucu: Napoli 1-1 Barcelona

22:00 Bayern Münih - Chelsea (beIN SPORTS 2)

İlk maç sonucu: Chelsea 0-3 Bayern Münih



