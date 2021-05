Normal şartlar altında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, geçen yılın ardından bu sene de Türkiye'den alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadelenin Portekiz ekibi Porto'nun stadı olan Estadio do Dragao'da oynanacağı belirtildi. Karşılaşmaya ise her iki takımdan 6 biner seyircinin alınacağı açıklandı. Bu arada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, organizasyonun Türkiye'den alınması hakkında konuştu. Ceferin, şunları söyledi: "Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk yetkililer, UEFA'nın isteğini anlayışla karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkililer, her zaman UEFA'nın güvenilir ortakları olmuştur. Türkiye, yıllar boyu birçok UEFA etkinliğinde büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmıştır."

'Yakın gelecekte İstanbul'da...'

“Yakın gelecekte, Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyoruz. Şampiyonlar Ligi finali, kulüp futbolunun zirvesidir. Taraftarların, takımlarını izlemelerini engellemek seçenek değildi. Uzlaşmanın bulunmasından ötürü çok memnunum. İngiliz hükümetinin, Türkiye'yi seyahat için kırmızı listeye alma kararının iyi niyetle ve vatandaşlarını virüsün yayılmasından korumak amacıyla alındığını kabul ediyoruz."

Guardiola: İstanbul'da oynamayı istiyordum

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, finalin İstanbul'dan alınması hakkında konuştu. Guardiola, "Türkiye'ye gitme şansını hiç yakalayamadım. Şampiyonlar Ligi'nde bile orada oynamadım. İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum ancak UEFA, Portekiz kararı verdi. Benim için problem yok" yorumunu yaptı.