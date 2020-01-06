Şampiyon Bold Pilot sosyal medyayı salladı

1996 Gazi Koşusu’nu 2.26.22’lik derecesiyle kazanan ve çim pistteki bu rekoru 24 yıldır halen kırılamayan efsane Türk atı Bold Pilot ile jokeyi Halis Karataş ve merhume eşi Begüm Atman Karataş’ın hayat hikayesini anlatan Bizim İçin “Şampiyon” filminin Türkiye televizyonlarındaki ilk gösterimi hem Türkiye’de hem de Dünya’da yankılandı. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yaklaşık 3 milyon izlenme ile sinema tarihine de damgasını vuran ve bu akşam TV’de 20.00’da ilk gösterimi büyük merakla beklenen film hakkında twitter’da açılan #bizimiçinşampiyon hashtag’ı Türkiye Topic Trend listesinde 1. sıraya yükselirken, #boldpilot hashtag’i ise 12. sıraya yükselerek inanılmaz bir başarı yakaladı.

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Film hakkında yorumlarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları göz yaşlarını tutamadıklarını söylerken pek çok kullanıcı da sinemada defalarca izlemelerine rağmen aynı etkiyi bugün de hissettiklerinin altını çizdi. Sosyal medya kullanıcıları aynı zamanda TJK’nın duayen Başkanı merhum Özdemir Atman’ın kızı olan merhume Begüm Atman Karataş’ın ikiz kardeşi, TJK Asli Üyesi at sahibi ve yetiştirici Esra Atman’a da twitter’da büyük sevgi gösterdi.

CEM BOŞGELMEZ