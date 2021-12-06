Sampdoria-Lazio maç sonucu: 1-3

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü temsilcimiz Galatasaray 'ın liderlik maçında karşı karşıya geleceği Lazio, İtalya Serie A'da takılmadı. Mavi-Beyazlılar, Sampdoria deplasmanında pek zorlanmadı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 7'de Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle 1-0 öne geçti. 17 ve 37'de sahneye Ciro İmmobile çıktı, ilk yarıyı Lazio 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede tempo biraz daha düşüktü. Tam maç 3-0 bitti denilirken, 89'de Sampdoria'nın golcüsü Manolo Gabbiadini'nin sayısı geldi. Ancak bu gol puan için yeterli olmadı. Karşılaşma 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Lazio puanını 25 yaparken, Sampdoria 15 puanda kaldı.