Aslan, Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor ile kozlarını paylaştı, sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ancak yaşanan bu mağlubiyet ne camianın ne de taraftarın moralini bozdu. Sarı- Kırmızılılar, pazar günü Konyaspor ile oynanacak mücadeleyle birlikte adeta lige yeniden başlayacak. Cezası sona eren teknik direktör Fatih Terim kulübedeki yerini alacak. Roma’dan transfer edilen yıldız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi de bu maçta ilk kez Sarı- Kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Falcao perşembe geliyor

Her şeyden önce Galatasaraylı taraftarların en merak ettiği konu ise Radamel Falcao transferiydi. Bu konuyla ilgili müjdeyi ise İtalyanlar’ın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sports’un ünlü muhabiri Nicola Schira verdi. Kolombiyalı süperstarın, transferinde herhangi bir engelin kalmadığı ve perşembe günü İstanbul’da olacağı öğrenildi. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcunun cuma günü de sağlık kontrollerinden geçerek kendisini Sarı-Kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fatih Terim’in de yıldız futbolcuyu Konyaspor maçında kulübede görmeyi çok istediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

15 bin bilete 60 bin talep!

Konyaspor maçı biletlerinin en kısa süre içerisinde satışa çıkarılması bekleniyor. Ancak sezon öncesinde satılan kombine biletlerin 35 bin civarında olması nedeniyle geriye ise yaklaşık olarak 15 bin bilet kaldı. Terim’in dönüşü, Nzonzi’nin formayı giyecek olması, Falcao’nun da maça yetişme ihtimali taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda. Bu doğrultuda 15 bin bilete olan talebin ise 60 bin civarında olduğu öğrenildi.

Mertcan Polat