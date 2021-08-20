Süper Lig 'in 2. haftasında Kayserispor'a konuk olan Adana Demirspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oynanan oyundan memnun olmadığını belirtti, ''Biz bu kadar abartılacak bir takım değiliz, öbür takımlara duyurayım, çok saldırmasınlar bize. 1 puan bizim için çok iyi oldu, bizim böyle oynamaya hakkımız yok.'' dedi ve ekledi:

'Bizim ülkemizde maalesef böyle şeylere prim verilmez'

''Futbol koşarak oynanan bir oyun, koşmazsanız kimseyi yenemezsiniz. Bizim ülkemizde maalesef böyle şeylere prim verilmez, bir oyuncu geldiğinde koşmadan da, pas atmadan da, dripling yapmadan da oynayabilir. Bu kadar ucuz olmamalı.''

'Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim'

Takımın önemli isimleri Balotelli ve Belhanda'nın performansını eleştiren Aybaba, ''Şu anda Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız, böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır.'' diye konuştu.







