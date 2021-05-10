Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar’ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997’de Kayserispor’u ve 2016- 2017’de de Sivasspor’u Süper Lig’e taşıdı. Aybaba’nın Kayserispor’u Süper Lig’e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor’da forma giyiyordu. 12 hafta önce Güney ekibinin başına geçen Aybaba 10 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeden kulübün Süper Lig hasretine son vermeyi başardı.

Aybaba geldiğinde zirvenin tam 14 puan gerisinde olan Adana Demirspor destansı bir seriyle mutlu sona ulaştı. Hak ettiğimiz yerdeyiz “Camiamıza hayırlı olsun” diyen başarılı teknik adam, “Adana Demirspor’un 26 yıllık özlemine son verdiğimiz için çok mutluyuz. Süper Lig’de olması gereken bir camiayı hak ettiği yere getirdik” ifadelerini kullandı.







