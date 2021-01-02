Teknik Direktör Samet Aybaba, çalıştırdığı Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Bucaspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Ankaraspor, Trabzonspor, Vanspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Kayserispor takımlarıyla Beşiktaş'a karşı 35 kez Süper Lig'de 4 kez de Türkiye Kupası'nda üstünlük kurmaya çalıştı. Aybaba bu maçlarda 8 kez galibiyet sevinci yaşarken 24 kez de üzüldü. 7 maçta da beraberlik vardı. Bu maçlarda Aybaba'nın takımları 37 gol atarken kalesinde ise 84 gol gördü. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında olduğu dönemlerde de 4 kez Beşiktaş'a rakip oldu. 3 kez İstanbul'da 1 kez de Kayseri'de oynanan bu maçlarda Kayserispor 1 kez kazanırken, 3 kez de yenildi. Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.
65 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'a karşı mücadele verdiği maçlar ve sonuçları şöyle:
Süper Lig
Beşiktaş-Bursaspor 2-0
Bursaspor-Beşiktaş 1-1
Beşiktaş-Sivasspor 5-1
Sivasspor-Beşiktaş 2-1
Beşiktaş-Eskişehirspor 3-1
Beşiktaş-Antalyaspor 0-0
Antalyaspor-Beşiktaş 2-0
Beşiktaş-Bucaspor 5-1
Beşiktaş-Gençlerbirliği 3-0
Beşiktaş-Bursaspor 3-0
Bursaspor-Beşiktaş 0-1
Gaziantepspor-Beşiktaş 2-2
Ankaraspor-Beşiktaş 2-0
Ankaraspor-Beşiktaş 2-4
Beşiktaş-Ankaraspor 2-3
Beşiktaş-Trabzonspor 5-0
Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
Beşiktaş-Trabzonspor 0-0
Gaziantepspor-Beşiktaş 1-0
Beşiktaş-Gaziantepspor 3-1
Beşiktaş-Gençlerbirliği 0-3
Beşiktaş-Gençlerbirliği 4-0
Vanspor-Beşiktaş 0-6
Beşiktaş-Ankaragücü 4-1
Ankaragücü-Beşiktaş 2-1
Beşiktaş-Ankaragücü 1-0
Beşiktaş-Kayserispor 4-1
Beşiktaş-Adana DS 3-0
Beşiktaş-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Beşiktaş 3-1
Beşiktaş-Kayserispor 1-0
Beşiktaş-Ankaragücü 1-0
Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
Beşiktaş-Ankaragücü 3-0
Ankaragücü-Beşiktaş 2-2
Türkiye Kupası
Beşiktaş-Gaziantepspor 2-0
Gaziantepspor-Beşiktaş 1-3
Gaziantepspor-Beşiktaş 2-3
Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)