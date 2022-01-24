Samet Akaydın Trabzonspor forması giymek için can atıyor

Trabzonspor ’da stoper konusu, lige verilecek arada çözüme kavuşacak. Edgar’ın sezonu kapatmasının ardından ilk olarak Kaan Ayhan için temaslarda bulunan, sonrasında Koray Günter’i gündemine alan Bordo-Mavililer, her iki futbolcuda da yüksek maliyet engeline takıldı. Hem Kaan hem de Koray için temaslar tam olarak kesilmiş değil. Yurt içindeki öncelikli aday ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın. Trabzon doğumlu olan Samet, Bordo-Mavili formayı giymek için adeta can atıyor. 27 yaşındaki oyuncu, kulübünden kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

Kaan Ayhan yine kadroda yok

Kaan Ayhan transferinde Bordo-Mavililer’in yoğun çabasına rağmen, 7-8 milyon Euro’luk bonservis beklentisinden geri adım atmayan Sassuolo, dünkü Torino maçında da Kaan Ayhan’ı kadroya almadı. Son 2 karşılaşmada kadroda bulunmayan Kaan için Trabzonspor son olarak zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle 5.5 milyon Euro seviyelerine çıkmıştı. Ancak Sassuolo Kulübü’nün, bütçe ve mali dengeler nedeniyle istediği rakamda indirime gidemediği aksi takdirde Serie A yönetimiyle sorun yaşayacağı belirtildi.