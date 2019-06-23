Samboda Emre Çelik, bronzu kaçırdı

Samboda milli sporcumuz Emre Çelik, Belaruslu sporcu Burdz’a 6-0 kaybederek madalyayı kaçırdı.

23 Haziran 2019, Pazar 06:01
- A +
Samboda Emre Çelik, bronzu kaçırdı

Amatör güreş veya judoya benzeyen spor dalı olan samboda Türkiye’ye madalyaya çok yaklaşmıştı.

57 kiloda Emre Çelik repesajı maçını 11-1 alıp, bronz kazanma şansı yakaladı.

Milli sporcumuz Belaruslu Burdz’a 6-0 kaybetti, madalyayı kaçırdı.



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...