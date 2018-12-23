Samandıra’da neşe ve huzur

Phillip Cocu ile bir türlü bekleneni veremeyen, Erwin Koeman ile dibe vuran Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın gelişiyle eski günlere dönüş sinyalleri verdi. 2 maçta 3.5 gol ortalaması tutturan Yanal, Hollandalı hocaları şimdiden 3’e katladı.

23 Aralık 2018, Pazar 06:02
- A +
Samandıra’da neşe ve huzur

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenmanda neşe ve huzur bir aradaydı.

Özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın gelmesiyle büyük moral depolayan futbolcular, idmandaki neşeli tavırlarıyla dikkatleri çekti.

Yanal’ın, takımdaşlık gücünü artırıcı çalışmaları, yüzlerin gülmesini sağladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-Lacivertliler bugün saat 15:00’te özel uçakla Antalya’ya gidecek. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımı yalnız bırakmayacak.

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.