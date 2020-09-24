Demirel ve Belözoğlu, karşılaşmanın camia için önemini anlatırken, Sarı-Lacivertli futbolcuları, şu sözlerle motive ediyor: "Galatasaray derbisi, Fenerbahçeliler için bir bayram günüdür. Bu karşılaşmadan elde edilen zaferler sonrası, Sarı- Lacivertli futbolseverler büyük kutlamalar yapar. Aksi bir skorda ise büyük travmalar yaşanır. Bu karşılaşmaya tek düşünce ile, kazanmak için çıkacağız. Sizler bu yükü kaldıracak kalitede oyuncularsınız. Her ne kadar maç taraftarsız oynanacak olsa da arkanızda size sonuna kadar destek veren milyonların olduğunu unutmayın."