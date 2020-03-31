Alanyaspor formasıyla tek kelimeyle yeniden doğan, Süper Lig’in bu sezon öne çıkan isimlerinden biri olan Salih Uçan, FANATİK Evden Eve röportajlar serisinde önemli açıklamalar yaptı. Başarılı performansından, karantina günlerine, gelecek planlarından Fenerbahçe’nin gündemindeki Erol Bulut’a kadar her şeyi konuştuk. Herkesin evde olduğu tuhaf bir süreç yaşadıklarını dile getiren Salih Uçan, “Herkesin evde olduğu bir süreç. Bisiklet ve core antrenmanları yapıyoruz. Zaman zaman tesise de gidebiliyoruz, birerli ikişerli şekilde sosyal mesafeyi koruyarak formumuzu tutmaya özen gösteriyoruz. Tesise gitmek tabii ki mecburi değil, her gün de gidilmiyor.

Ben de daha çok evde devam ediyorum çalışmalarıma. Çünkü hala ülke olarak farkında değiliz belki ama süreç çok tehlikeli. İtalya’dan arkadaşlarımla konuştum. Geçen sezon Empoli’de beraber oynadığım takım arkadaşım La Gumina korona oldu. Morali bozuktur diye onunla konuşamadım ama yakınından bilgi aldım, atlatıyormuş” dedi ve evde kalmaya vurgu yaptı:

‘Durum beni korkutuyor’

“İnşallah biz de İtalya gibi olmayız. Konuştuğum arkadaşlarımın anlattığına göre durum çok kötü. İnsanlar ciddiye almadı ama şu anda 3. Dünya savaşı gibi bir ortam olduğunu söylüyorlar. Sokağa kimse çıkamıyor, polisler çıkanı hemen yakalıyor.Açıkçası arkadaşlarımın yaşadıklarını dinledikten sonra bu durum beni korkuttu. Biz işin başındayız. İlk vaka çıkalı çok olmadı, daha da artabilir. Lütfen evde kalalım ve dikkatli olalım. Her akşam sayılar artıyor. Psikolojik olarak zor bir durum, eve kapanmış durumdayız. Her gün inanılmaz bir baş ağrısı çekiyorum. Tüm dünyayı etkileyen bir durum sözkonusu. İşe gidemiyorsun.”

‘Adının anılması çok doğal’

Sözlerine Erol Bulut değerlendirmesiyle devam eden Salih, şunları söyledi: “Erol Bulut çok enerjik bir hoca. İtalya’da ve İsviçre’de oynadım, Türkiye’de birlikte çalıştığım hocalarım oldu. Şu ana kadar ki tecrübelerim kadarıyla bir değerlendirme yapacak olursam; bence kesinlikle Avrupai bir teknik adam. Almanya’da futbolculuğu var. Fenerbahçe’nin de oyuncusuydu, şampiyonluk yaşadı. Önemli hocalarla çalıştı. Fenerbahçe ile adının anılması çok doğal. Çünkü Malatya’yı UEFA’ya taşıdı. Oynattığı futbol büyük beğeni kazandı. Ekibi de çok kaliteli. Hepsi alanında uzman kişiler ve çok büyük katkılar sunuyorlar.”

"Oyunuyla ön planda"

“Alanyaspor’u da sezon boyunca yarışçı bir takım haline getirirken yine oyunuyla öne çıktı. Hem saha içi hem de saha dışında abi gibi. Genç bir isim ve oyuncuların ne düşünebileceğini iyi biliyor. Tabii ki onun adına bir şey demem doğru olmaz. Kararı kendi verecektir ama bence kesinlikle büyük takımlara gidebilir. Ülkemizi Avrupa’da da teknik adam olarak temsil edebilir. Almanca ve İngilizce konuşuyor, önü açık.”

"Her şeyi özledim"

“Sahaya dönmeyi çok özledim. Maç yorgunluğunu, galibiyeti... Hatta mağlubiyeti bile özledim. Futbola geri dönmeyi çok istiyorum. Hayatta en önemli şey sağlık. İnşallah bu günleri aşacağız.”

"1 ay boyunca lige hazırlanmak gerek"

“Ne olursa olsun evde sürekli oturduğumuz için illa ki kilo, kas kaybı olacaktır. En büyük sıkıntı da tempo kaybı. İdmanlarda omuz omuza mücadeleler maç temposuna yaklaştırıyor. Şu an her geçen gün bundan uzak kalıyoruz. Acaba nasıl bir program belirlenecek 3 hafta öncesine dönmek kolay olmayacak. Bu işler bittiktan sonra bile 1 ay lazım. En az 1 hafta kondisyon, 1 hafta kuvvet, 1 hafta da hazırlık maçları yapsak, ncak hazır olur takımlar.”

"Ömer Uzun'la beraber..."

“Menacerim Ömer Uzun kariyerimde çok önemli bir noktada. Beraber çok şey yaşadık. Bana her zaman destek oldu. En zor zamanlarımda yanımdaydı. Bugünlere gelmemde çok büyük emekler verdi. Menacer bir futbolcu için çok önemlidir. Ben bu konuda çok şanslıydım. Kariyer planlamamda yanımda her zaman iyi bir yol göstericim vardı.”

"Algıları değiştirdim"

“Alanyaspor camiası ve futbolcu grubu, hoca ekibi olarak iyi bir birliktelik yakaladık. 4’te 4 başlangıcımız oldu. İkinci yarıya da iyi başladık, bende oynadıkça açıldım. Bir futbolcu oynamazsa kendini geliştiremez. Tempom da kuvvetim de yerine geldi. Özgüven kazandım. Benim için en sevindirici nokta 12 ilk 11 maçımın 9’unu kazandık, hiç yenilmedik. Takıma ciddi katkı sağladım. Kupada da devam ediyoruz. Yarı final ilk maçını kazandık. Final için avantajlıyız. Çok iyi bir seçim oldu benim için. Geçen sene Seri A’daydım. Herkes dönmemi ve kendimi kanıtlamamı istedi. Alanyaspor benim için çok iyi oldu. Erol hoca da benden beklentilerini aktardı. ‘Salih neden oynamıyor’ algılarını bu sezon kırdım, 25 maça çıktım. Gol ve asistlerim oldu. Veriler elime geliyor, top kazanıyorum, koşu mesafelerim yüksek. Çok mutluyum.”