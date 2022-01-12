Meksika'da Tigres forması giyen Carlos Salcedo'nun talipleri artıyor. Ülkemizden Trabzonspor ve Galatasaray 'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Meksikalı stopere, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu ileri sürüldü.

W Deportes'te yer alan habere göre Fransa'dan Bordeoux, Türkiye'den Galatasaray ve Brezilya'dan Palmeiras'ın ilgilendiği Carlos Salcedo'ya Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton da talip oldu.

Futbolcunun transferi ile ilgili en büyük sorun ise Tigres ile olan yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki sözleşmesi.

Meksika ekibiyle kontratının son senesinde bulunan Salcedo, bu sezon 15 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.











