A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
Türkiye'nin tek kıtasal bisiklet takımı Salcano Sakarya, Antalya ve Rodos'taki yarışların ardından soluğu Japonya'da almaya hazırlanıyor. Temsilcimiz; 22, 23, 24 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2.2'lik Tour de Tochigi'de boy gösterecek.
Yarış için dün Japonya'ya giden kafilede, sporcular Ahmet Örken, Onur Balkan, Muhammed Atalay, Fertcan Şamlı Ahmet Akdilek, Halil İbrahim Doğan ve sportif direktör olarak Aziz Sırnaç yer alıyor.
15 takım yarışacak
Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Tour de Tochigi'de 13'ü kıtasal, 2'si üniversite takımı olmak üzere toplam 15 ekip mücadele edecek.
Bunlar;
UTSUNOMIYA BLITZEN
NASU BLASEN
KINAN CYCLING TEAM
TEAM UKYO
INTERPRO CYCLING ACADEMY
MATRIX POWERTAG
TEAM BRIDGESTONE CYCLING
SHIMANO RACING TEAM
NIHON UNIVERSITY
MEIJI UNIVERSITY
TEAM SAPURA CYCLING
HKSI PRO CYCLING TEAM
SALCANO SAKARYA BB TEAM
LX CYCLING TEAM
OLIVER'S REAL FOOD RACING
İlk etap yarın
3 gün boyunca sürecek Toud de Tochigi'nin ilk etabı yarın koşulacak. 3 km'lik bireysel zamana karşı etap, Türkiye saatiyle 06.30'da başlayacak.
Etaplar:
1. etap: Moke City (3 km bireysel zaman karşı) TSİ 06.30
2. etap: Yaita City (8x14,8 km) TSİ 03.20
3. etap: Nasu-karasuyma City - Ashikaga City (150 km yol yarışı) TSİ 03.20
Etaplar canlı takip edilebilecek
Öte yandan takımın sportif direktörü Aziz Sırnaç, dün kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda etapların canlı olarak takip edilebileceğini duydu. Sırnaç, yayın linkini de tweetinde paylaştı.
https://twitter.com/sirnacaziz/status/1108576098877689857