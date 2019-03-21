A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Türkiye'nin tek kıtasal bisiklet takımı Salcano Sakarya, Antalya ve Rodos'taki yarışların ardından soluğu Japonya'da almaya hazırlanıyor. Temsilcimiz; 22, 23, 24 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2.2'lik Tour de Tochigi'de boy gösterecek.

Yarış için dün Japonya'ya giden kafilede, sporcular Ahmet Örken, Onur Balkan, Muhammed Atalay, Fertcan Şamlı Ahmet Akdilek, Halil İbrahim Doğan ve sportif direktör olarak Aziz Sırnaç yer alıyor.

15 takım yarışacak

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Tour de Tochigi'de 13'ü kıtasal, 2'si üniversite takımı olmak üzere toplam 15 ekip mücadele edecek.

Bunlar;

UTSUNOMIYA BLITZEN

NASU BLASEN

KINAN CYCLING TEAM

TEAM UKYO

INTERPRO CYCLING ACADEMY

MATRIX POWERTAG

TEAM BRIDGESTONE CYCLING

SHIMANO RACING TEAM

NIHON UNIVERSITY

MEIJI UNIVERSITY

TEAM SAPURA CYCLING

HKSI PRO CYCLING TEAM

SALCANO SAKARYA BB TEAM

LX CYCLING TEAM

OLIVER'S REAL FOOD RACING

İlk etap yarın

3 gün boyunca sürecek Toud de Tochigi'nin ilk etabı yarın koşulacak. 3 km'lik bireysel zamana karşı etap, Türkiye saatiyle 06.30'da başlayacak.

Etaplar:

1. etap: Moke City (3 km bireysel zaman karşı) TSİ 06.30

2. etap: Yaita City (8x14,8 km) TSİ 03.20

3. etap: Nasu-karasuyma City - Ashikaga City (150 km yol yarışı) TSİ 03.20

Etaplar canlı takip edilebilecek

Öte yandan takımın sportif direktörü Aziz Sırnaç, dün kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda etapların canlı olarak takip edilebileceğini duydu. Sırnaç, yayın linkini de tweetinde paylaştı.



