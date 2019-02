Salcano Sakarya rekabete çağırıyor!

Batuhan Özdemir / Antalya

SalcanO Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı, bu sezon başında Continental (Kıtasal) seviyeye yükseldiğinde, bisiklet camiasında bulunanlar, yıllardır uluslararası arenalarda tek başına mücadele eden Torku'ya hem bir rakip, hem de bir yoldaş çıktığı için bir hayli memnun olmuştu. Ancak sporcularının önemli bir kısmını Sakarya'ya kaptıran ve yerlerini doldurmayan Konya ekibi, bu yıldan itibaren bir seviye alta, yani kulüp takımı konumuna indi. Kısacası hepimizin hevesi kursağında kaldı.

Ülkenin tek kıtasal takımı olma görevini Torku'dan devralan Salcano Sakarya, yeni ünvanını verdiği sorumlulukla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Olumlu iklimi nedeniyle takımın kamp merkezi olarak Antalya bölgesi tercih edilirken, bu hafta düzenlenen 2.2 derecedeki Tour of Antalya da, Sakarya ekibinin kendini test edebilmesi adına ideal bir imkan yaratıyor.

Bu etkinlik sayesinde takımın kamp yaptığı otelde bir araya geldiğimiz Salcano Sakarya menajeri Aziz Sırnaç; takımın son durumunu, gelecek planlarını ve ülke bisikletini geliştirmek adına yapılması gerekenleri tüm içtenliğiyle Fanatik okurlarına aktardı.

İşte Aziz Sırnaç'la yaptığımız sohbetin tamamı:

-2 yıldır süreklİ bir ilerleme içindesiniz. Salcano Sakarya'nın son durumunu, bu işin merkezindeki kişi olarak bize anlatabilir misiniz?

"Salcano Sakarya takımını 2 yıl önce kurduk. Başlangıçtan itibaren hedefimizi yüksek tutuyoruz. Bu hedeflerimizle ilgili belediyemiz, sponsorlarımız bizi ciddi anlamda destekliyorlar. Şu an ülke çapında önemli sporculara sahibiz. Transfer dönemi nedeniyle çalışmalara biraz geç başladık ancak iyi bir hazırlık sürecine girdik. İvmeyi yavaş yavaş artırıyoruz. Sezonu Alanya'daki Grand Prix'lerle açtık şimdi de Tour of Antalya'dayız. Burası, asıl hedefimiz olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesinde önemli noktalardan biri. Tour of Antalya'daki ilk hedefimiz herhangi bir sakatlık yaşamamak. Sporcularımız güçlü ve tecrübeli. Bu 4 günlük yarışta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz."

-Esas hedefinizin Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu olduğunu söylediniz. Evet kadronuz Milli Takım sporcularından oluşuyor ancak bu yarışa Milli Takım yerine Salcano Sakarya olarak katılmak gibi bir planınız mı var?

"Buna kesin bir yanıt vermek için henüz erken. Biz takım olarak hep en iyiyi yapmak için çalışıyoruz. Ülkemizi temsil edebileceğimiz her yerde bulunmak istiyoruz. Öte yandan sizin de bildiğiniz gibi bu tarz kulüp takımlarının yer aldığı uluslararası yarışlarda milli takımla yer almak çok da iyi görünmüyor. Biz tabi ki ulusal takımımızla gurur duyuyoruz, sporcularımızın ay yıldızlı mayoyu giymesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı fakat böylesine önemli kulüplerin arasında bizim de ülkemizin yüzü olarak yer almamız daha iyi olur. Dediğim gibi elimizden geleni yapıyoruz, bu konuya ilişkin Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI'ın kararı ne olacak göreceğiz. Eğer olumlu bir yanıt alırsak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz."

-Artık kıtasal bir takımsınız. Salcano Sakarya'nın uzun vadeli planları nelerdir?

"Beklentileri yüksek tutup daha sonrasında mahcup olmak bizim en büyük korkularımızdan biri. Geçen yıl da benzer şeyler söyledik, biz takımımızı hem performans, hem de statü olarak hep daha ileriye, daha üste taşımaya çalışıyoruz. Bu hedeflerimizi ne kadar bir süre içinde gerçekleştireceğimiz ise Türk bisikletinin seyrine bağlı. Bisiklet sporunun ülkemizdeki konumu, vatandaş gözündeki durumu, bunların hepsi birer etken. Biz sağlam adımlarla, insanları bu spora alıştıra alıştıra ilerlemeye çalışıyoruz."

-Kadronuzda ülkenin en önemli sporcuları yer alıyor ancak öte yandan bunun devamlılığını da sağlamak gerekli. Salcano Sakarya'nın ülkeye ve kulübe sporcu yetiştirme vizyonu nasıldır?

"Salcano Sakarya Türk bisikletinde çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Sakarya bildiğiniz gibi 2020 Dünya Şampiyonası'nın ev sahibi şehri. Ülkemizin tarihinde ilk kez bu seviyede bir bisiklet organizasyonu düzenlenecek. Diğer taraftan yine Sakarya, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi gibi dünyanın en modern bisiklet tesislerinden birine sahip. Dünya çapında bir tesis ve yıllar boyunca olimpik hedeflere hizmet etmesini bekliyoruz. Bu tesisimizin içinde gerçekleştirmeyi planladığımız önemli projelerimiz var. İlki; sporcu koleji. Bu projemize başladık. Devamında akademiler hayata geçecek. Değişik yaş gruplarınla yılda en az 500 lisanslı sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sonuç olarak da altyapımızdan, en üst seviyede bulunan kıtasal takımımızı sürekli desteklemeyi planlıyoruz. Kısacası hem tesis hem de eğitim planlaması anlamında önemli işler yapacağımıza inanıyoruz."

"Birbirimizle rekabet ederek gelişim sağlayalım"

"Spor rekabet oldukça güzeldir. Şu an ülkemizdeki bisiklet sporcusu sayısının azlığından dolayı ne yazık ki ulusal yarışlarda istediğimiz rekabet ortamını yakalayamıyoruz. Biz istiyoruz ki köklü kulüplerimizden Brisa, Torku da bizim gibi kıtasal seviyede bulunsun, birbirimizle rekabet ederek gelişim sağlayalım. Altyapılara hedef takımlar bulunsun. Çok basit bir örnekle, altyapıdaki bir sporcunun hedefi başarılı olup en iyi yerlere gidebilmektir. Ülkemizde sporcuların gidebileceği uluslararası tek takım Salcano Sakarya. Biz gençlerimizin önüne ikinci, üçüncü takımı koymadığımız zaman onların umutlarını da, hedeflerini de azaltmış oluyoruz. Spora ülke olarak katkı sağlamak istiyorsak, halihazırdaki takımlarımızın statüsünü bir an önce yükseltmeliyiz. Mevcut koşullardaki en büyük sıkıntımız sporcu sayımız. Organizasyon anlamında gerçekten çok üst seviyede işler yapıyoruz. Tesis anlamında ne yazık ki istenilen seviyede değiliz ancak biraz önce de belirttiğim gibi Sakarya bu konuda öncü bir şehir oldu. İnşallah yakın zamanda da Konya'da velodrom inşaatı başlayacak. "

"Ortaya bir strateji koyarsak, sponsorlar da gelir"

"Avrupa'da bisiklet turizminin ekonomik boyutu 45 milyar euro. Özellikle turizm firmalarının böyle büyük bir ekonomik sektör içinde sponsor olarak yer almalarının kendilerine çok yönlü katkıları oluyor. Bisiklet sporu, dünyanın en prestijli branşlarından biri. Görsel anlamda çok zengin, yarışların düzenlendiği coğrafyaların tanıtılmasına ciddi katkılar sağlıyor. Dolayısıyla sponsorların bisiklete yapacakları yatırımların karşılığını alacaklarına inanıyoruz. Öte yandan biz ne yazık ki genel olarak hep kolaya kaçıp sponsor firmaları suçluyoruz ancak onlar da destek olacakları yapının içinde bulunduğu duruma, hedeflerine, profesyonellik seviyelerine bakıyorlar. Aslında bizim bisiklet camiası olarak ciddi bir strateji belirleyip buna uygun olarak ilerlememiz gerekiyor. Bu stratejiler doğrultusunda ortaya güzel işler koyarsak inanın sponsorlar da kendiliğinden gelecektir. Bizim durumumuza bakacak olursak; Sakarya 2020 Dünya Şampiyonası gibi net bir hedef ortaya koydu, bu hedef doğrultusunda bir takım kuruldu ve tesisler yapıldı. Bu hedefe ve devamında yapılanlara bağlı olarak başta Türk Hava Yolları ve Toyota olmak üzere pek çok global ve büyük marka şu anda bize destek veriyor."

"Futbolun büyüklerinin de bu branşa dahil olmasını sağlamalıyız"

"Biz bisiklet sporunun içindeki insanlar, doğal olarak branşımıza yüksek derecede ilgi gösteriyor ve öne çıkarmaya çalışıyoruz ama bizi bizim kadar iyi bilmeyen ve branşı tanımayan insanlardan destek olmalarını bekliyoruz. Aslında bizim bisiklet sporunu ciddi anlamda tanıtmamız gerekiyor. Toplumda bu kültürü oluşturmamız, insanların dikkatini çekebilmemiz gerekiyor. Bugün bir Türk firması olan Corendon, Belçika'da Pro conti bir takıma sponsor oluyor. Antalya'ya getirdikleri sporcu, geleceğin belki de efsane ismi olacak. Peki bu firma neden ilk etapta Türkiye'de değil de Belçika'da bir takıma destek veriyor? Çünkü o ülkede bisiklet, yalnızca spor aktivitesi değil, bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda. Herkese hitap eden bir olgu. Biz de branşımızı çok iyi seviyede gösterebilirsek; gelecekte, bugün pek çok olimpik branşta yer alan büyük kulüplerimizin de ilgisini çekmeyi başarabiliriz. Çünkü başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere tüm kulüplerimiz, hitap ettikleri geniş kitleler nedeniyle ilgiyi çok rahat istedikleri yöne çekebiliyorlar. Özellikle altyapılarda bu tip büyük kulüplerin etkin olmasını sağlayabilirsek, bisiklet sporuna çok daha rahat bir şekilde yeni sporcular kazandırabileceğimize inanıyorum. Bu konuyla ilgili altyapı planlamalarımızı kısa süre içinde oluşturduktan sonra gerekli temasları da kuracağız. Umarız ülkemizin bu önemli takımlarını da bisiklet sporunun içine dahil edebiliriz."

"Bisiklet sporunu izleyin, bisiklet kullanın"

"Fanatik okurlarına bisiklet sporunu takip etmeleri öneriyoruz. Burada hem mücadeleyi hissedecekler, hem de başta ülkemiz olmak üzere pek çok coğrafyaya dair yeni bilgilere sahip olacaklar. Bisiklet sporu her alanda ilgi çekebilecek bir branş. İzledikçe sevecekler, sevdikçe kendileri de bisiklet kullanmaya başlayacaklar. Bisiklet kullanmanın kendi sağlıklarına katkısı olacağı gibi, çevreci bir ulaşım aracı olması nedeniyle dünyamıza ve gelecek nesillere de ciddi anlamda olumlu etkileri olacaktır. Kısacası herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz."