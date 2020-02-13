Salatalık Diyeti Nasıl Olur?

Salatalık diyeti, istediğiniz kadar yiyebileceğiniz salatalık üzerine kuruludur. Bu diyet oldukça faydalıdır ve bu süre zarfında vücudunuzun günbegün kilo kaybettiğini bariz bir şekilde görebilirsiniz. Salatalık diyeti tek başına yapılan bir diyet değildir. Sadece salatalık yiyerek zayıflayacağınızı düşünmeyin.

Gün boyunca dengeli beslenmeniz kilo vermenize yardımcı olacaktır. Haşlanmış yumurta, ton balığı, tam tahıllı ekmek ve organik meyve ile diyetinizi desteklemeniz gerekir. Gün boyunca su, şekersiz çay ve hatta kahve içebilirsiniz. Alkolsüz içecekler, alkol ve şekerler kesinlikle yasaktır.

Salatalık Diyeti Nedir?

Salatalık diyeti, yemeğin yanında sınırsızca salata yemektir. Ayrıca günün diğer saatlerinde her acıktığınızda da salata yiyebilirsiniz. Salataları hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz ve hazırlanması çok basittir. Tek ihtiyacınız olan salatalık, ​​yoğurt ve isterseniz biraz sarımsaktır. Kendinize güzel bir öğün hazırlamak için salataların kabuğunu soyun ve küçük dilimler halinde kesin. Tuzlayın ve yoğurtla karıştırın. İsteğinize göre biraz sarımsak ekleyin ve hazır.

Farklı bir öğün içinse bir yıkanmış salatalığı soyun. Bir avuç ıspanak ve bir yeşil elmayı blenderın içine koyun. İsterseniz biraz taze zencefil ekleyebilirsiniz. Ayrıca üstüne ceviz veya badem ekleyebilirsiniz. Bu karışımı taze iken için çünkü zaman geçtikçe kür içindeki yararlı besinleri kaybolur.

Salatalık Diyeti Nasıldır?

Salatalık diyeti farklı besinlerin tüketimi ile bir karışım haline dönüştürülebilir. Elma, ceviz ve ıspanak gibi besinlerle birlikte bir kür haline dönüştürülebilen salatalık vücudunuza özellikle A ve K vitaminleri sağlayacaktır. Ayrıca lif, magnezyum, demir, C, E ve B vitaminleri ile kalsiyum ve potasyum bakımından da zengindir.

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok yararlı bileşen bu ferahlatıcı içecektir. Salatalık diyeti basit bir diyet olmasına rağmen, malzemelerin kalitesine dikkat etmeniz gerekir. Taze ve organik meyve ve sebzelere bağlı kalmaya çalışın. Herhangi bir diyet uygularken fiziksel aktivite önemlidir, bu nedenle yarım saat yürüyüş yapmak daha fazla kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Salatalık Diyeti Nasıl Yapılır?

Salatalık, turşu yapmanın veya göz çevresindeki şişliği azaltmaktan fazlasını yapar. Etkileyici salatalık beslenme diyeti sayesinde serbest radikal hasarı ve iltihapla mücadele konusunda bazı ek avantajlara sahip olabilirsiniz. Salatalık çok az kalori içerir, ancak oksidatif stresin neden olduğu yaşlanmayı doğal olarak yavaşlatmaya yardımcı olabilecek güçlü polifenol bileşikleri sağlar. Araştırmacılar arasında anti-diyabetik, lipit düşürücü ve antioksidan aktiviteleri nedeniyle bilinen salatalıkların vücut üzerinde detoksifiye edici, temizleme etkisi vardır. Ayrıca doğal olarak soğutma ve dehidrasyon, kabızlığı önlemenin harika bir yoludur. Onlarca avantajının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan salatalık çok düşük kalorilidir. Buna rağmen tok tutucu özelliği ile bilinir. Lezzetli bir besin olan salatalığı yoğurt ile karıştırarak öğün olarak tüketebilirsiniz.

Salatalık Diyeti Nedir?

Salatalık yaygın olarak yetiştirilen bir kabak bitki ailesinin bir üyesidir. Salatalık aslında meyvedir. Dünyada düzinelerce farklı salatalık çeşidi vardır, ancak bugün en yaygın üç ana salatalık çeşidi vardır. Bunlar çiğ dilimlemek ve yemek için kullanılanlar, salatalık turşusu için kullanılanlar ve çekirdeksiz salatalık türleridir.

Salata diyetlerinde çiğ ve dilimlenmek amacı ile tüketilen salatalıklar kullanılır. Salata diyetinde sınırsız salata yeme seçeneği vardır. Böylelikle mide düşük kalorili salata ile dolar. Kişi tokluk hissettiği için yemeğe daha az yönelir. Bu da mutlak kilo kaybının habercisidir.

Salatalık Diyeti Nasıl Olur?

Salata diyetinde gün içinde sınırsız bir şekilde salatalık yenebilir. Salata zeytinyağı ile desteklenebilir ancak tuz atılmamalıdır. Aynı zamanda yeşil elma veya ıspanak gibi sebzelerle blender yardımıyla karıştırılarak kür haline getirilebilir. Salatanın hangi formda tüketileceği tamamen diyet yapan kişinin tercihindedir. Salata diyetinde dikkat edilmesi gereken şey; gün içinde ağır karbonhidratlı yiyeceklerin tercih edilmemesidir. Salatalıkların kalorileri çok düşüktür. Bir fincan dilimlenmiş salatalık sadece 16 kalori içerir.

Yoğurt Tarifleri ile Sizde Zayıflayın

Salatalıktaki çözünür lif jel benzeri bir dokuya dönüşerek sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu, kendinizi daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Tok tutan diğer bir besin olan yoğurt ile birlikte bir öğün olarak tüketilebilen salatalar toksinleri temizler.

Düzenli kullanımda salatalığın böbrek taşlarını çözdüğü bilinmektedir. Bağışıklığınızı artırmaya, enerji dolmanıza ve ışıl ışıl görünmenize yardımcı olduğu bilinen A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan salatayı yoğurtla karıştırarak mükemmel bir kür elde edebilirsiniz.



