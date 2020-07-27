Salah: Aç kalırsak gerisi gelecektir

İngiltere Premier Lig ’de Liverpool ile 30 yıl aradan sonra şampiyonluk kazanan ve zaferin mimarlarından olan Mohamed Salah konuştu. Geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan 27 yaşındaki Mısırlı, “Bir şey kazandığınız zaman açlığınızı tatmin edersiniz. Şimdi değişmeli ve bizi neyin ileriye götüreceğini bulmalıyız” dedi.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Salah: Aç kalırsak gerisi gelecektir

İngiltere Premier Lig ’de Liverpool ile 30 yıl aradan sonra şampiyonluk kazanan ve zaferin mimarlarından olan Mohamed Salah konuştu. Geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan 27 yaşındaki Mısırlı, “Bir şey kazandığınız zaman açlığınızı tatmin edersiniz. Şimdi değişmeli ve bizi neyin ileriye götüreceğini bulmalıyız. Premier Lig ’i neden 2 ya da 3 sezon üst üste kazanmayalım. Eğer aç kalırsak gerisi gelecek ” dedi.

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