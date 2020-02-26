Sakatlıklarla boğuşan Sivasspor’da kâbus bitti

Haftanın ilk maçında Alanyaspor’u yenerek zirveye tutunan Sivasspor, haftalardır yaşadığı sakatlık kâbusundan tam olarak kurtuluyor... Rıza Çalımbay yönetiminde devlerle girdiği kıyasıya mücadelede önemli yıldızlarından yoksun kalmıştı. Elde ettiği kritik galibiyetle 45 puana ulaşarak ayağa kalkan Kırmızı-Beyazlılar’da bu hafta oynanacak olan kritik Ankaragücü deplasmanı öncesi müjde üstüne müjde var.

Emre Kılınç ve Kone’nin dönüşüyle rahat nefes alan Çalımbay, iki oyuncunun eksiklerini tamamlamasıyla elini iyice güçlendirdi. Ara transfer döneminde kadroya katılan ve yaşadığı talihsiz sakatlıkla eli kırılan Skuletic de iyileşti. Oyuncu özel bir korumayla sahada yerini alabilecek.

Galatasaray’a kadar...

Sol bek Uğur’un sakatlığı sürerken alternatif sağ bek Barış da halen tedavi sürecinde. Ancak bu mevkilerde problemi olmayan Rıza Çalımbay uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir ekiple maça çıkabilecek. Ankaragücü maçının ardından Galatasaray’la kozlarını paylaşacak olan Sivas’ta bu sürece kadar tüm eksikler de takıma katılmış olacak. Bu nedenle Yiğidolar, kritik Ankaragücü deplasmanını kayıpsız atlatarak yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.