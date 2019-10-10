Sakatlığı yendi şampiyon oldu

Şubat ayında Mersin’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda dirseğinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyatın ardından 3 ay tedavi gören Oğuzhan Usta, katıldığı 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası’nda cirit atmada altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Cirit atma branşıyla 10 yaşında tanışan ve 7 yıllık spor kariyerinde ulusal ve uluslararası dereceler elde eden 17 yaşındaki Oğuzhan Usta, yaşadığı ciddi sakatlığa karşın başarılı bir geriş dönüş yaptı.

Ameliyat ve 3 aylık fizik tedavinin ardından milli takım seçmelerinde 67 metrelik derecesiyle birinci olan Usta, Ukrayna’da düzenlenen uluslar arası şampiyonada üçüncülük, İstanbul’da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası’nda ise birincilik elde etti.