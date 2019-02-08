Sakatlardan iyi haber

Galatasaray maçı öncesinde sakatlardan iyi haber gelmeye devam ediyor...

08 Şubat 2019, Cuma 06:16
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Sakatlardan iyi haber

Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Jose Sosa’nın kendisini iyi hissettiği ve önemli maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi. 3 isim de Ünal Karaman’a ‘Oynamak istiyorum’ mesajını gönderirken, başarılı hocanın ise daha büyük bir sakatlık sorunu ile karşılaşmamak adına temkinli davrandığı kaydedildi. Galatasaray sınavında 3 isim arasından Novak’ın oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Uğurcan ve Sosa’nın durumu maç günü netleşecek

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