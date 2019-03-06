Sakaryaspor: 3 - Gümüşhanespor: 0

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Okan Kayataş xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal xx, Umut Sözen xx, Ferhat Yazgan xx, Ümit Yasin Arslan xxx, Tevfik Köse xxx (Hacı Ömer Doğru dk. 76 x), Dilaver Güçlü xxx (Yusuf Kaan Kara dk. 89 ?), Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx (Hakkı Can Aksu dk. 82 ?)
Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx, Kadir Ari xx, Ahmet Güven x, Azad Kevin Odabaşı xx (Mert Çakar dk. 72 x), Murat Kayalı xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Muharrem Efe xx (Tekin Adar dk. 56 x), Mehmet Cansın Çiçek xx, Tuğay Adamcıl xx (Sancar Yıldırım dk. 32 xx)
Goller: Dilaver Güçlü (dk. 9 pen.), Ümit Yasin Arslan (dk. 24), Tevfik Köse (dk. 59 pen.) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Hacı Ömer Doğru (Sakaryaspor)
İHA