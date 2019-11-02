Sait Karafırtınalar: Sadece bir maçı kaybettik, sezonu kaybetmedik

TFF 1. Lig'in 10. haftasının açılış maçında Hatayspor, sahasında Altay'ı 3-2 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk yarı, istek ve arzu olarak iyi olmadıklarını dile getirdi.

Maçın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerle karşılaşmada dengeyi sağladıklarını aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"İkinci yarının tamamında üstün oynadığımızı söyleyebilirim ama yediğimiz ikinci gol, yüzde 100 ofsayt deniyor. Verilmeyen bir penaltımız var, bunlar asla bahane değil, ilk yarıda da bizim bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Deplasmanda iki gol attığınız zaman kazanmanız gerekiyor. Bugün maalesef bir fazla yedik. Bu basit golleri aza indirmemiz gerekiyor. Sadece bir maçı kaybettik, sezonu kaybetmedik. Verilen mücadele, ikinci yarı istek ve arzu benim için yeterli ama sonlandırsaydık daha da iyi olacaktı."