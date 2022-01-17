Sait Karafırtınalar: “Oyuncularım bu zor maçı kolaya çevirdiler”

Spor Toto Süper Lig 'in 21. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karafırtınalar, oyuncularını tebrik ederek, “Oyuncularım bu zor maçı kolaya çevirdiler. İlk yarı ve ikinci yarıya baktığımızda iki farklı takım izledik Adanaspor olarak. İlk yarı çok üretemeyen bir takımdık. İkinciye yarı yaptığımız iki değişiklik ile bir anda ofansif anlamda daha güçlü bir hale geldik. Bunun neticesini de zaten ikinci yarının başında attığımız gol ile aldık. Öne geçtikten sonra hakikaten etkili oynuyoruz. Bugün de öyle oynadık. İçeride veya dışarıda oynamamız fark etmiyor. Oyun anlayışımız her zaman bu şekilde. Sonuçlandırmaya, çabuk oyuna, geçiş oyununu iyi oynamaya ve savunma ya da takım halinde olmaya dayalı bir oyunumuz var. Bunların hepsini yaptığımızı düşünüyorum bugün. Kazanmak önemliydi. Alınan üç puan camiaya ve takıma hayırlı olsun” dedi.

İHA