Sait Karafırtınalar: Mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Altay, deplasmanda Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Kazanamadığımız için fazlasıyla üzgünüz, iyi oynuyoruz ve kaybediyoruz. Bir şeylerin arkasına da sığınmıyoruz. Karşılaşmada iyi oyun sergiledik, pozisyonlar da bulduk, öne de geçtik ama neticesinde mağlup olduk. Bu takımın bir an önce bu seriyi bozması gerekiyor. Bunun için oyuncular sahada gereğini yaptığını düşünüyorum. Taraftar da tribünde bize olan her türlü desteği verdiğini düşünüyorum. İki tane şanssız gol yedik, mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz. Mutlaka bir yerde bu şansızlık dönecektir ve bir an önce olmasını diliyorum” dedi.