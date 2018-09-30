Sait Karafırtınalar: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Boluspor’a 3-1 mağlup oldu. Müsabaka ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunana Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, futbolcularını tebrik ederek, “Seri peşinde değiliz ama seriyi devam ettirdik. Maç fazlasıyla lider olduk. Deplasmanda yine kazandık. Hafta içinde kupa maçımız vardı bundan dolayı biraz yorgunduk. İstanbulspor çekindiğimiz bir takım. Geçen seneden beri takip ediyorum. Önemli bir oyun sistemi ve kaliteli oyuncuları var. Kolay kolay kaybetmiyorlar. Maçın başında gelen goller bizi biraz rahatlattı. Sonrasında rahat oynamaya başladık. Farklı bir skorla da kazanabilirdik. Nedense öne geçince baskı yiyoruz. Skoru korumamıza da ihtiyacımız yoktu. Geniş alanları kullanabilen önemli oyuncularımız var. Bunun çaresini bulmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz. Haftaya Giresunspor maçı var. Burada bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA