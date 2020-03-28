Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması. Günlük koronavirüs tablosunu yayınlayan Fahrettin Koca, son yapılan 7.641 test sonucu 1.704 yeni vaka, toplamda 108 vatandaşımızın COVID-19 hastalığından hayatını kaybettiği ve 70 hastamızın taburcu edildiği açıkladı.

''Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.'' ifadelerini kullanan Koca, vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın coronavirüs sebebiyle açtığı internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşacağını belirtti.