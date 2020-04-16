Safra kesesi kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Safra kesesi kanseri, safra kesesinin duvarında görülen ve çoğunluğu kötü huylu olan tümörlere dayanır. Safra kesesi kanserinin nedenleri arasında safra kesesinde yer alan polipler neden olabileceği gibi safra kesesindeki iltihaplar ile nitrozamin gibi bazı kötü kimyasal maddeler bulunmaktadır. Safra kesesi kanseri genellikle safra kesesi taşı olan kişilerde daha kolay şekilde teşhis edilmektedir.

Safra kesesi kanseri belirtileri nelerdir?

Safra kesesi kanserlerinin belirtileri çok net bir şekilde hastada görülmez. Genellikle bazı problemlerden dolayı muayene esnasında safra kesesi kanseri ortaya çıkar. Çünkü safra kesesi kanseri oldukça sinsi şekilde ilerleyen bir hastalıktır. Safra kesesi kanserinin genel olarak belirtileri ise şu şekildedir;

- Karın ağrısı yaşama,

- Sindirimle ilgili bazı problemler,

- Sarılık,

- Bulantı ve kusma hali,

- Sürekli zayıflama,

- İştahsızlık,

- Oldukça koyu renkli idrar yapma.

Safra kesesi belirtileri ne zaman başlar?

Safra kesesi kanseri ile ilgili tüm belirtiler genellikle hastalıktan önce kendisini hissettirmeye başlar. Özellikle hastalığın başlangıcından 3 ile 6 ay önce bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Safra kesesi kanseri ile ilgili belirtiler arasında en önemlisi ise sarılık ve safra kesesinin yer aldığı bölgede büyük bir kitle hissidir. Bu kitle hissi zaman zaman kendisini ağrı şeklinde de göstermektedir.

Genellikle hastalarda safra kesesi kanseri ile alakalı belirtilerden 1 yıl sonra safra kesesi kanseri de ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple erken teşhis açısından bu belirtiler yaşanırsa mutlaka bir doktora muayene olmak gerekir.

Safra kesesi kanserinde risk altında olanlar kimler?

Safra kesesi kanseri için risk altında olan bireyler genellikle safra kesesi hastalığı bulunan kişilerdir. Özellikle obezite problemi yaşayan ve günlük yaşamında sağlıksız beslenen kişilerin bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Tüm bunlarla beraber safra kesesinde yoğun şekilde bulunan nitrozamin gibi kimyasal maddeler de doğrudan safra kesesi kanserine ortam hazırlamaktadır. Safra kesesi taşı olan kişiler ise mutlaka kontrollerini ihmal etmeden muayene olmalıdır.

Safra kesesi taşı ve kanser riski

Safra kesesi kanserine yakalanan hastaların yaklaşık %90’ı safra kesesi taşına sahiptir. Bu durum safra kesesi taşının kansere yol açtığını ispatlamaktadır. Elbette bu durum her hasta için geçerli değildir. Safra kesesi taşı, bireylerde öncelikle safra kesesinde enfeksiyonlara ve pankreas iltihabına yol açar. Kanser riski ise daha sonralarda gelir. Fakat safra kesesi taşı olan hastalar mutlaka kısa dönemlerde kontrollerini aksatmadan yaptırmalıdır.

Safra kesesi kanseri nasıl anlaşılır?

Safra kesesi kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Bu nedenle özellikle hastalığın erken evresinde hastalık teşhis edilerek, tedavisine başlanması gerekir. Hastada safra kesesi kanseri ile alakalı bazı belirtilere söz konusu olduğunda ultrason, tomografi ya da MR gibi görüntüleme sistemleri kullanılır. Çünkü kanser türlerinin pek çoğunda olduğu gibi safra kesesi kanserinin tanısı için çeşitli görüntüleme sistemleri ile biyopsiden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler sayesinde safra kesesi kanseri anlaşılmaktadır.

Safra kesesi kanserinin evreleri

Safra kesesi kanseri ile ilgili evreler toplamda 4 aşamaya dayanır. Bu evrelerin her biri şu şekilde tanımlanabilir;

Evre 1: İlk aşama olup safra kesesi tümörü yalnızca intramusküler şekilde bir yerleşime sahiptir.

Evre 2: Tümör bu aşamada safra kesesinin musküler duvarında bulunmaktadır.

Evre 3: Safra kesesinin duvarının tüm yüzeyleri ile katları kanser tümörüne maruz kalmıştır.

Evre 4: Bu evre safra kesesi kanserinin son ve en tehlikeli evresidir. Çünkü safra kesesi kanseri diğer organlara da yayılma göstermiştir. Özellikle karaciğer gibi komşu organlara kanser yayılma sağlamıştır.



