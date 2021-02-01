Süper lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar en etkili savunma oyuncularından bir tanesidir. Sadık Çiftpınar stoper mevkisinde forma giymektedir. Stoper mevkisinde başarılı performans göstermiştir. Halen sözleşmeli Fenerbahçe futbolcusu olarak bu takımda forma giymektedir. Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de 18 numaralı formayı giymektedir. Kariyeri boyunca 150'ye yakın maça çıkmıştır. Sadık Çiftpınar 1.83 metre boyundadır. Galatasaray altyapısından yetişmiş Türk oyunculardan bir tanesidir. Şuanda ise Fenerbahçe forması giyen Sadık Çiftpınar ayrıca milli takım kariyeri de bulunmaktadır. Milli takımın altyapı takımlarında forma giymiştir. Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de 18 numaralı formayı giymektedir

Sadık Çiftpınar nereli?

Sadık Çiftpınar Adana'da doğmuştur. Aslen Adana Seyhanlıdır.

Sadık Çiftpınar kaç yaşında?

Sadık Çiftpınar 1993 doğumludur. 27 yaşındadır.

Sadık Çiftpınar hangi takımlarda oynadı?

Sadık Çiftpınar'ın altyapı kariyeri bilgileri şu şekildedir;

- Seyhan Belediyespor (2003 - 2008)

- Galatasaray A2 (2008 - 2013)

Sadık Çiftpınar'ın profesyonel kariyer bilgileri şu şekildedir;

- Trabzon Akçaabat (2013 - 2015)

- Yeni Malatyaspor (2015 - 2019)

- Fenerbahçe (2019 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Sadık Çiftpınar 2021 yılı itibari ile Fenerbahçe spor kulübünün sözleşmeli futbolcusudur. Dolayısıyla 2021 yılında da Fenerbahçe'de forma giymektedir. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe spor kulübünden almış olduğu yıllık maaş ise 65 milyon Türk lirasıdır.

Sadık Çiftpınar'ın hayatı

Sadık Çiftpınar Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunun önemli bir kısmı bu şehirde geçmiştir. Yaklaşık 2008 yılına kadar Adana'da yaşayan Sadık Çiftpınar, ilk altyapı kariyerine de yine doğduğu ilçede başlamıştır. 2003 ve 2008 yılları arasında Seyhan Belediyespor altyapısında forma giymiştir Daha sonar ise Galatasaray yetkillieri tarafından performansı beğenilmiştir. 2008 yılında Galatasaray ile anlaşarak Galatasaray altyapısında forma giymeye başlamıştır.

Sadık Çiftpınar Galatasaray altyapısı ile de 2013 yılına kadar futbol oynamıştır. 2013 yılında Trabzon Akçaabat kulübü ile anlaşmıştır Trabzon Akçaabat kulübü ile kendini iyice geliştiren Sadık Çiftpınar 2013 yılından 2015 yılına kadar 2 senede toplam 45 maça çıkmış, stoper olmasına karşın uzun top hakimiyeti nedeni ile attığı kafa golleri bulunmaktadır. Bu takımda toplam 4 gol atmıştır. Sadık Çiftpınar 2015 yılında Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştır. Kariyerinde zirve noktasına bu takımda ulaşmıştır. Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmez oyuncularından biri olan Sadık Çiftpınar toplam 109 maça çıkmıştır. 109 maçta 2 gol atmayı başarmıştır.

Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor'da göstermiş olduğu başarılı performans büyük kulüplerin ilgisini çekmiştir. 2019 yılında Fenerbahçe Sadık Çiftpınar ile yakinen ilgilenmiştir. Resmi teklifi 2019 yılında yapan Fenerbahçe oyuncuyu renklerine bağlamayı başarmıştır. Fenerbahçe'de ise yedek stoper olarak görev yapmakta ve 2 senede toplam 13 maça çıkmıştır. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe forması ile ayrıca 1 golü bulunmaktadır. Kariyeri boyunca Sadık Çiftpınar 167 maça çıkmıştır. 167 maçta 7 gol atma başarısı göstermiştir.

Sadık Çiftpınar'ın Milli Takım kariyeri

Sadık Çiftpınar ilk kez milli takım formasını 2009 yılında giymiştir. Türkiye u17 takımına davet edilen Sadık Çiftpınar bu takımda 4 maça çıkmıştır. Daha sonra sırası ile U18, U19 ve U20 formaları da giyen Sadık Çiftpınar milli takım ile toplam 21 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmeyi başarmıştır. Sadık Çiftpınar ayrıca milli takımda kaptanlık da yapmıştır 2013 yılında milli takımda göstermiş olduğu başarılı performans nedeni ile Sadık Çiftpınar pek çok kulübün ilgisini ve dikkatini çekmeyi başarmıştır

Sadık Çiftpınar'ın özel hayatı

Sadık Çiftpınar eşi ile 2016 yılında tanışmış ve evlenmiştir. Eşinin adı Betül Çiftpınar'dır.