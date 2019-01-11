Sadık Çiftpınar: Bugün en büyük hayalimi gerçekleştirdim

Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmanın hayalini kurduğunu ve bugün bu hayali gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Sadık Çiftpınar, “Bütün gün maç saatini beklerken çok heyecanlandığımı söyleyebilirim. Maç saati geldiğinde de takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Her ne kadar hazırlık maçı da olsa sonuç itibariyle Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkıyorsunuz ve en büyük hayalimdi, hayallerimin en başında geliyordu. Hazırlık maçı da olsa bugün bunu gerçekleştirdim.” dedi.

Mücadele hakkında da konuşan Sadık Çiftpınar, “Benim adıma 45 dakika iyi geçti, ilk maçım olmasına rağmen hocamızın kısa sürede dediklerini yerine getirmeye çalıştım. Takım olarak da sahada benim oynadığım süreçte-ilk 45 dakikada- rakibimize pozisyon vermedik ve soyunma odasına 1-0’lık skorla önde girdik. 2.yarıda da diğer arkadaşlarımız, ağabeylerimiz ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Hazırlık maçı da olsa 3-2 kazanmış olduk. Kazanmak çok önemli ve bu konuda hocamızın da şöyle bir söylemi var: ‘Artık kazanmayı alışkanlık haline getirmemiz lazım.’ Bu anlamda güzel bir galibiyet oldu. İnşallah aynı performansı resmi müsabakalarda da sahaya yansıtıp taraftarlarımızı mutlu ederiz diye ümit ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.



