NBA’e 10 maçla devam edildi. Sacramento Kings, sahasında karşı karşıya geldiği LeBron James’ten yoksun sahaya çıkan son şampiyon Los Angeles Lakers’ı 123-120 yendi.
Kings’i galibiyete Buddy Hield’ın 29 sayı, 6 ribaunt, De’Aaron Fox’un 23 sayı, 8 asist ve Harrison Barnes’ın 20 sayı, 6 asistlik performansları taşıdı.
Lakers’ta Dennis Schröder 28 sayı, 9 asistle oynarken, Montrezl Harrell 26 sayı, 12 ribaunt, Kyle Kuzma ise 25 sayı, 13 ribaunt ile double-double yaptı.
LeBron James, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemedi. Anthony Davis de devam eden sakatlığı nedeniyle Sacramento karşısında oynamadı.
Gecenin sonuçları:
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 111-114
Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 131-123
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-129
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-132
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 102-135
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 112-115
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 124-128
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 87-78
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 123-120
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 108-106