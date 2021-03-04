NBA’e 10 maçla devam edildi. Sacramento Kings, sahasında karşı karşıya geldiği LeBron James’ten yoksun sahaya çıkan son şampiyon Los Angeles Lakers’ı 123-120 yendi.

Kings’i galibiyete Buddy Hield’ın 29 sayı, 6 ribaunt, De’Aaron Fox’un 23 sayı, 8 asist ve Harrison Barnes’ın 20 sayı, 6 asistlik performansları taşıdı.

Lakers’ta Dennis Schröder 28 sayı, 9 asistle oynarken, Montrezl Harrell 26 sayı, 12 ribaunt, Kyle Kuzma ise 25 sayı, 13 ribaunt ile double-double yaptı.

LeBron James, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemedi. Anthony Davis de devam eden sakatlığı nedeniyle Sacramento karşısında oynamadı.

Gecenin sonuçları:

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 111-114

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 131-123

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 105-129

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-132

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 102-135

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 112-115

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 124-128

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 87-78

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 123-120

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 108-106