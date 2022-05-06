Fanatik'in yeni programı Fanatik Gündem sürpriz bir isimle sizlerle: Sabri Sarıoğlu... Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük eğitimi alan Sabri Sarıoğlu Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor ve Konyaspor'un çıkışını değerlendirdi. Sabri ayrıca Galatasaray 'da yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli noktalara değindi...

SABRİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

🔥3 yıl önce şampiyon olan Galatasaray'daki Gomis performansı yok.

🔥Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var.

🔥Ben açıkçası Cenk Ergün'ün gelmesini istemem. Benim Galatasaray'dan ayrılmam için elinden geleni yaptı.

🔥Galatasaray'da yetişen biri olarak ileride hizmet etmek benim en büyük hayalim.

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin performans değerlendirmesi ve Süper Lig'in sürpriz takımı...

Yakup Çınar ve Sabri Sarıoğlu ile Fanatik Gündem Programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...



