Sadettin Saran'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Saran Holding'ın spor kanallarından S Sport TV zengin içeriklerini sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. S SPORT geniş bir yelpazede, birçok spor branşında yayıncılık yapıyor. Peki S Sport tv nasıl izlenir? S Sporttv Digitürk hangi kanal? D Smart hangi kanal? Hangi ligleri canlı yayınlıyor? İşte bu soruların hepsinin cevabı haberimizde.

Spor ve eğlence medyasındaki içerik pazarlama alanında dünyanın ilk 5 firması arasında bulunan Saran Medya’nın yeni spor kanalı S Sport, Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+'tan yayın hayatını sürdürüyor.

Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşıyor.

S SPORT; TÜRKİYENİN PREMIUM SPOR KANALI

Türkiye’nin premium spor kanalı S Sport dünyanın en kaliteli spor içeriklerinden oluşan iddialı canlı yayınlar ve geniş yelpazede premium spor içeriğini sunmaya devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve en pahalı futbol ligi olan Premier Lig, NBA , Formula 1, Moto GP, ATP 500 başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan S Sport; TV+, Digiturk, TiviBu ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşuyor. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal’da sporseverlerle buluşuyor.

GRUBUN YENİ KANALI S SPORT2 NASIL İZLENİR? BUNDESLIGA YAYINCISI S SPORT2 HANGİ KANALDA?

8 Mart 2019’da yayın hayatına başlayan S Sport2, Bundesliga başta olmak üzere Portekiz Ligi, NCAA Basketbol Ligi, Juventus TV, Roma TV, MLS, ATP250, Diamond League, Worldsuperbike, WTA ve DTM gibi geniş bir yelpazede premium spor içerikleri ve daha fazlasını TV+ 78. kanalda canlı olarak izleyicilere aktarıyor.

S SPORT PLUS'TA HANGİ İÇERİKLER YER ALIYOR?

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, MotoGP, NCAA’in de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

Aynı anda 5 canlı yayın özelliği

Aynı anda 5 canlı yayın özelliği, izleyicilere özellikle hafta sonları aynı saate gelen maç programlarında önemli bir konfor sağlıyor, S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da tv cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgeselleri S Sport Plus’ta ekrana geliyor.

Spor Yayıncılığında Yeni Bir Soluk

Her ay 250 saatin üzerinde canlı yayın, 3 saate kadar canlı yayını geri alma, yayın dondurma ve çoklu ekran seçenekleriyle dünyanın önde gelen yayın teknolojileri S Sport Plus ile Türk sporseverlerin beğenisine sunuluyor. S Sport Plus’ın “Önemli Anlar” özelliğiyle kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar. Çoklu ekran özelliğiyle de kullanıcılar, izlemeye başladıkları bir yayını, farklı bir cihazdan oturum açtıklarında kaldıkları yerden izlemeye devam ediyor. S Sport Plus ile görüntü kalitesi kullanıcıların internet hızına göre anlık olarak optimize oluyor ve bu da kullanıcılara kesintisiz izleme zevki sağlıyor. Sporseverler, beğendikleri programları favori listesine ekleyip, kişisel izleme listesi oluşturabiliyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak. S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.