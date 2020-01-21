Surinam asıllı ve Hollanda doğumlu bir futbolcu olan Donk, daha önce Hollanda genç milli takımlarının formasını giymişti. Hollanda pasaportlu futbolcular daha önce Surinam Milli Takımı forması giyemiyordu. Ancak ülkede yapılan değişiklikle bunun önü açıldı.

Konuyla ilgili yapılan kanun değişikliği, Surinam kökenli olan Hollandalı futbolcuların spor pasaportu sayesinde bundan böyle bu ülkenin milli takımında forma giyebilmelerinin önünü açtı.

Surinam Milli Takımı CONCACAF elemelerini geçerek, tarihinde ilk kez Gold Cup finallerine katılma hakkı elde etti. Orta ve Kuzey Amerika’nın en iyilerini gelecek buluşturacak turnuvaya güçlü girmek isteyen Surinam kolları sıvadı.

Gerçekleşen değişikliğin ardından Amsterdam doğumlu Nigel Hasselbaink, ilk geçişi yapan isim oldu ve Surinam Milli Takımı’nda elemelerde forma giydi. Finallere vize alınmasının ardından Galatasaraylı Donk ile ilgili de açıklama geldi.

Benzer statüde bulunan altı ismin daha, 2021 Gold Cup’ta Surinam Milli Takımı forması giyecekleri Hollanda basını tarafından duyuruldu. Bunlardan bir tanesinin Galatasaraylı Ryan Donk olduğu açıklanırken diğer isimler de şöyle sıralandı:

Kelvin Leerdam (Seattle Sounders), Diego Biseswar (PAOK), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Florian Jozefzoon (Derby County), Mitchell Donald (Yeni Malatyaspor), Miquel Nelom (Willem II). (Skorer)