Galatasaray'da Ryan Donk, Fatih Karagümrük karşılaşmasındaki "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce 13.04.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 9/2 maddeleri ile "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi YASİN İPEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu RYAN HENK DONK'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü idarecisi ERDAL SARILAR'ın 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu HAKAN ARSLAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERKAN BİÇER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü Başkanı ÖMER DÜZGÜN'ün aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MENEMENSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EMRAH VOLKAN SAYILĞAN'ın 10.04.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübü Başkanı ÜMİT ARSLAN'ın 10.04.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ANKARASPOR Kulübü antrenörü AHMET ÖZDEMİR'in 11.04.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KADİR KAAN ÖZDEMİR'in 11.04.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-İNEGÖLSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- İNEGÖLSPOR Kulübü futbolcusu FATİH ÇİPLAK'ın 11.04.2021 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-İNEGÖLSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- NİĞDE ANADOLU FK'nın 11.04.2021 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-NİĞDE ANADOLU FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

NİĞDE ANADOLU FK teknik sorumlusu ERMAN GÜRAÇAR'ın aynı müsabakadaki "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ERGENE VELİMEŞE SPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın. 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ZOLGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TEZCAN GÖKMEN'in 11.04.2021 tarihinde oynanan ZOLGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-GÜMÜŞHANESPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ masörü SERDAR BEKTAŞ'ın 11.04.2021 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ÇORUM FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-KOCAELİSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK'nın 11.04.2021 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-KARDEMİR KARABÜKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TURGUTLUSPOR Kulübü futbolcusu ERDOĞAN KAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TURGUTLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDULLAH ERCAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TURGUTLUSPOR Kulübü görevlisi DAĞHAN ÖZALP'in aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- EYÜPSPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11, 9/3 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



