Galatasaray'da son dakika haberi... Şampiyonluk geldikten sonra gözünü yeni transferlere çeviren Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Ryan Babel'in mesajıyla bir kez daha heyecanlandı. Cim Bom'la sözleşme imzaladığı öne sürülen Babel, instagram hesabından "1+1" şeklinde bir paylaşım yaparak kafaları karıştırdı.

Babel'in bu paylaşımı, 'Babel, Galatasaray'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı" şeklinde yorumlandı.

Babel'in aracında şarkı dinlerken yaptığı bu paylaşımın Galatasaray'la yaptığı kontratı ifade edip etmediği beraberinde bazı tartışmaları da getirdi.

10 milyon Euro iddiası

Bilindiği üzere Galatasaray'ın Hollandalı hücum oyuncusu ile 3 yıllık bir kontrat yaptığı ve imza parası da dahil olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk (68 milyon TL) bir bir maliyet yarattığı ileri sürülmüştü.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan Babel, sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Fulham'da geçirmişti.

Babel, 16 Premier lig maçında forma giymiş, takımına 5 gol 4 asistlik bir katkı yapmıştı.