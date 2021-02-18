Ryan Babel, Ajax, Liverpool gibi dünya çapında başarıları ile adından söz ettiren köklü takımlarda forma giyme gururunu yaşayan ve sergilediği futbol performansı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan yıldız bir futbolcu. Süper Lig takımlarında da forma giymesi ile ülkemizdeki futbol fanlarının yakından izleme şansını bulduğu Ryan Babel, daha uzun yıllar adından söz ettireceğe benziyor. Hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler ise yaşını, nereli olduğunu, kariyerini ve maaşı başta olmak üzere pek çok konuyu araştırıyorlar.

Ryan Babel kimdir, nereli?

Ryan Babel, Bijlmermeer, Amsterdam'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda futbola başlayan başarılı futbolcu, Surinam asıllı Hollandalı bir futbolcudur. Hollanda, futbol tarihinde önemli başarılara imza atan takımları ve dünya çapında ün kazanan, örnek gösterilen yetenekli futbolcuları ile tanınan bir ülke. Özellikle Ruud Gullit ve Frank Rijkaard unutulmayan isimler arasında. Son derece başarılı futbolcuları yetiştiren Hollanda'da doğması ve bu değerli sporcuları kendisine idol alması Ryan Babel'in diğer futbolcular ile karşılaştırıldığında sahip olduğu ayrıcalıklar olarak öne çıkıyor.

Ryan Babel kaç yaşında?

Ryan Babel, 19 Aralık 1986 doğumlu olup 1.85 boyu ile çıktığı maçlarda güçlü performansı ve etkileyici oyunuyla dikkatleri üzerine çeken profesyonel bir isim. Ryan Babel, futbol kariyerine S.V Diemen'de 1992 yılında adım atmıştır. 1994 yılında ise Fortius takımına transfer olmuştur. Fortius takımında hızı ve tekniği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bunun en büyük sonuçlarından biri olarak 1998 yılında AFC Ajax seçmelerine katılmıştır. İlk turda seçmeleri geçen Ryan Babel, diğer turları geçememiştir. Bir yıl süresince kulüpsüz kalan Babel, bu zaman diliminde çalışmalarına hız kesmeden devam etmiştir.

Ryan Babel Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Ryan Babel'in Süper Lig kariyerinde hangi takımlarda forma giydiği futbolcuya dair yanıtı merak edilen sorular arasında göze çarpıyor. Belirtmek gerekir ki Süper Lig takımlarında Kasımpaşa ve Beşiktaş formalarını giyen Hollandalı başarılı futbolcu Ryan Babel, Süper Lig'de üçüncü takımı olan Galatasaray spora transfer olmuştur. Hücum hattına önemli bir takviye yapma düşüncesinde olan Süper Lig'in köklü ve güçlü takımı Galatasaray, seçimini Ryan Babel'den yana kullanmış ve bu transferi resmi olarak duyurmuştur.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Futbola Ajax'ta başlayan Babel, genç yaşında yakaladığı çıkışla dünya futbolunun gözde futbolcularından biri haline gelmiştir. Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselen genç yıldız, Liverpool gibi İngiliz devi bir kulübe büyük beklentilerle geçiş yapmıştır. İngiltere liginde 3,5 sezon geçiren başarılı oyuncu beklentileri tam karşılayamamış ve kırmızı forması ile 22 gol sevincini takımına ve taraftarlarına yaşatabilmiştir. 2011 yılında Liverpool takımından Hoffenheim'a transfer olmuştur. Bundesliga Liginde aradığını bulamadığından Ajax'a geri dönmüştür.

Babel, ikinci Ajax macerasından sonra 2013/2014 sezonunda Ajax gibi büyük bir takımdan ilk kez Türkiye'ye gelmiştir. Kasımpaşa formasını giyen ünlü futbolcu, iki sezonda 14 gol atmıştır. Tecrübeli isim, 2015-2016 sezonunda ise Al Ain kulübüne geçmiştir. 2016 yaz transfer döneminde Deportivo takımına transfer olmuştur. Yıldız futbolcunun ikinci Türkiye macerası Beşiktaş ile aynı sezonda başlamış ve devre arasında siyah beyazlı ekibe katılarak attığı 11 gol ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu perfomansı ile Hollanda Milli Takımı'na yeniden seçilmiştir.

Ryan Babel, Galatasaray takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ünlü yıldızın Süper Lig'in şampiyonluğa aday takımlarından geçmişi başarılar ile dolu Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin bitiş tarihi ise 30 Haziran 2022 yılıdır. 2021 sezonunda Galatasaray'ın formasını giyecek olan futbolcudan hem kulübün hem de Galatasaray taraftarlarının beklentisi bir hayli yüksektir.

Ryan Babel'in maaşı ne kadar?

Galatasaray kulübü KAP'a yaptığı açıklamada ünlü futbolcu ile 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon anlaşma yaptıklarını, Futbolcuya net 2,5 milyon Euro sabit transfer bedeli ve imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyeceklerini belirtmiştir.

1998 yılında antrenmanlara çağırılan Ryan Babel, daha sonra hedefine ulaşarak Ajax'a transfer olmuştur. 1999-2000 sezonuna gelindiğinde D1 takımında ter dökerek başarılı bir şekilde mücadele etmiştir. Buradan yükseldikten sonra sırası ile C1, B1 ve A1 takımlarında top oynamıştır. Ryan Babel, ilk profesyonel kontratını ise Ocak 2004 yılında imzalamıştır.

Milli Takım Kariyeri

2017-2018 sezonunda Beşiktaş adına 15 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 2019 ocak ayı transfer döneminde bir başka siyah beyazlı ekip olan Fulham'a transfer olmuş ve bu transfer basında yer almıştır. Takımın en iyi futbolcuları arasına yerleşmiştir. Kulüp kariyerinde çıktığı 486 maçta 107 gol atmıştır. Hollanda Milli Takımında ise görev üstlendiği 53 maçta 7 kez fileleri havalandırarak taraftarlara önemli sevinçler yaşatmıştır.