Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha Corona virüs görülmesiyle vaka sayısı 124 bin 54'e çıktı.

Ülkede 1793 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 13, ölü sayısı ise 57 artarak 1222 oldu.

Yeni vakaların yüzde 46,6'sının hastalık belirtisi taşımadığı belirtilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 8,4 olduğu aktarıldı.

Moskova'da vaka sayısı 60 binin üzerinde

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 5 bin 358 artarak 62 bin 658'e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 214 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ve son 24 saatte 221 bin olmak üzere, bugüne kadar 3 milyon 900 binden fazla testin yapıldığını açıkladı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 2 bin 795'e ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 31 artarak 1099'a çıktığı, 3 hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ordudaki 313 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1383 öğrenci ve öğretmende Kovid-19 görüldüğü kaydedilen açıklamada, 150'den fazla hastanın iyileştiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu anda güvenlik kurallarını hiçe saymak için herhangi bir neden yok. Bu yüzden izolasyon kurallarına uyma ve devletin aldığı tedbirler konusunda dayanışma salgınla mücadelede en önemli faktör olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.