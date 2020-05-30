Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 952 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 396 bin 575’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 181 artarak 4 bin 555’e, iyileşen sayısı 8 bin 212 artarak 167 bin 469’a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olurken, yeni vakaların yüzde 41,9’unda semptom görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 367 artarak 178 bin 196’ya, ölü sayısı 78 artarak 2 bin 408’e çıktı.

Şehirde toplam 78 bin 324 kişi sağlığına kavuştu.

Günde 315 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 300 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 307 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.