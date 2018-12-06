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Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Moskova City Golf Kulübü olurken, ikinciliği Pestovo Golf Kulübü, üçüncülüğü de Agalarov Golf Kulübü elde etti.

06 Aralık 2018, Perşembe 13:23
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Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi.

Rusya'dan 14 kulübün katılımıyla Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Sahası'nda 2 Aralık'ta başlayan Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Moskova City Golf Kulübü olurken, ikinciliği Pestovo Golf Kulübü, üçüncülüğü de Agalarov Golf Kulübü elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle ilk üçe giren takımlar ödüllerini aldı. Kupalar Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk tarafından verildi.

Fikret Öztürk, "Belek'te 4 gün boyunca Rusya'dan gelen 14 golf kulübünü ağırladık. Güzel ve bir hayli çekişmeli bir turnuva oldu. Bu turnuvanın daha ileriki dönemlerde daha zorlu geçeceğini görüyorum. Turnuva, uzun yıllar ülkemizde yapılacak" şeklinde konuştu.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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