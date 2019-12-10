Rus sporcuların milli marş ve bayrak özlemi bitmiyor

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) Rusya'ya verdiği men cezasıyla bu ülke sporcularının uluslararası organizasyonlarda milli marş ve bayrak özlemi 4 yıl daha uzadı.

2014 yılında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunlarında devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle WADA'nın bu ülkeye 2015 yılından men cezası vermesinin ardından Rus sporcular olimpiyat ve dünya şampiyonası düzeyinde birçok önemli organizasyonda bağımsız olarak madalya mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları, 2018'de Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları, Dünya Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) düzenlediği şampiyonaların da aralarında yer aldığı çok sayıda önemli organizasyona bağımsız katılan Rus sporcular, podyum başarılarını ülkelerinin bayrağı ve milli marşıyla taçlandıramadı.

Avrupa futbolunda var, Katar'da yok

Rusya, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) WADA'nın büyük organizasyonlar listesinde bulunmaması nedeniyle ev sahiplerinden biri olduğu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alabilecek.

2018 Dünya Kupası coşkusunu ülkelerinde yaşayan Rus sporseverler, WADA'nın kararıyla futbolda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. WADA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Rusya Milli Marşı ve bayrağının yer alamayacağına hükmetti.

Rusya, son dünya kupasında çeyrek finale kadar yükselmiş, Hırvatistan'a penaltı atışlarıyla elenmişti.

WADA'nın kararı, Rusya'nın 4 yıl boyunca global organizasyonlara ev sahipliği yapma ya da aday olmasının da önünü kapadı.

2014 yılında Kış Olimpiyatlarını, 2018'de Dünya Kupası'nı düzenlenen Rusya, 4 yıl boyunca hiçbir global organizasyona ev sahipliği yapamayacak ya da yapmak için aday olamayacak. Bu karar, Rusya'nın 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na aday olmasını engelledi.

Rusya, UEFA organizasyonu olması nedeniyle 2021 yılında Şampiyonlar Ligi finaline St Petersburg kentinde ev sahipliği yapacak.

CAS süreci açık, siyasiler tepkili

Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Spor Bakanı Pavel Kolobkov başta olmak üzere yetkililer WADA'nın kararına sert tepki gösterdi.

Bu tür kararların sık sık tekrarlandığını belirten Medvedev, "Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır." ifadesini kullandı.

Spor Bakanı Kolobkov da, "WADA’nın bütün sporcularımızı sorumlu tutmasına karşıyız. Sporcuların dopingle ilgili kuralların ihlalinden tek tek sorumlu tutulması gerekiyor. Uzmanlarımız, WADA'nın uyarılarına ikna edici cevaplar verdi. Ne yazık ki cevaplarımız dikkate alınmadı." dedi.

Medvedev, ilgili kurumların, WADA'nın kararına itiraz etmesi gerektiğini söyledi.

Madalya sayısı yarı yarıya düştü

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda 13'ü altın toplam 33 madalya kazanan Rus sporcuların podyum başarısı, Pyeongchang'da düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda yarı yarıya düştü.

Güney Kore'de olimpiyat bayrağı altında yarışan 168 Rus sporcu, 2'si altın 17 madalyayla oyunları tamamladı.

Soçi'deki oyunlarda bazı Rus sporcuların doping yaptığının tespit edilmesinin ardından 2 altın ve 2 gümüş madalya başka ülkeye gitti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda IAAF'ın men kararı nedeniyle atletizm branşındaki sporcularından yoksun yer alan Rusya, 19'u altın 56 madalyayla Brezilya'dan ayrıldı.