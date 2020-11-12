2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ünlenen ve açılış maçında Arjantin karşısında özellikle kadın futbolseverlerin dikkatini çeken Gislason'un o dönem Instagram'da 30 bin olan takipçi sayısı kısa sürede 300 bine çıkmıştı. Şu anda 780 bin takipçisi bulunan Gislason düzgün fiziği ve yakışıklılığıyla dikkat çekerken tüm dünyadan sperm teklifleri almaya başladı. Rusya'daki Dünya Kupası'nın adeta hayatını değiştirdiği Gislason turnuvanın en seksi futbolcusu da seçilmişti.

Ülkesinde verdiği bir röportajda kariyerinin bir anda nasıl değiştiğini anlatan Gislason 2018'deki Dünya Kupası'ndan bu yana sürekli olarak spermleri için teklif aldığını belirtti.







