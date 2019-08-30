Royal Youth’tan büyük çıkış

Birçokları şampiyonluk yarışında iddialı olamayacaklarını düşünürken onlar tarihlerinin en iyi mevsimin geçirdi. Evet o takımın ismi Royal Youth. Mütevazi bir takım olarak güçlü rakiplerinin önünde sezonu 1. olarak tamamlayan ve bir çok otoriteyi ters düz yapan bu takım sezonun en büyük çıkışını yapmayı başardı. Şampiyonluk bir yana olsun, SuperMassive ile final mücadelesine çıkmış olması bile Royal Youth’un ne kadar sygı duyulası bir takım olduğunu biz espor severlere kanıtladı.

Lolespor Türkiye'nin hazırlağı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz...

Royal Youth, kış mevsimini istediği gibi tamamlayamamıştı. Bahçeşehir SuperMassive’e yarı finalde 3-2 yenilen ekip, tarihinde ilk defa bir mevsim finalinde mücadele edemedi. Royal Youth ilk defa bir finali evinden izledi.

Mevsim sona erdikten sonra iki oyuncunun takımdan ayrıldığı duyuruldu. Koreli orta koridor GBM ve tecrübeli destek Dumbledoge ile yollar ayrıldı. Royal Youth için yeni bir macera başlıyordu.

Yeni ve tanıdık isimler

Yaz mevsimine hazırlanan Royal Youth, orta koridorunu yeniden bir Koreli’ye emanet etti: Cyeol. Bir Koreli olmasına karşın Cyeol ismini Kore’de işiten pek insan yoktu. Cyeol; LPL’in bir alt ligi LSPL’de forma giymiş ve sonrasında LMS’te mücadele etmiş bir oyuncuydu. 2018 Yaz Mevsimi’nde LMS’te Mevsimin Çaylağı seçilmişti. Hakkında söylenebilecek fazla bir şey yoktu.

Tolerant ise bambaşka bir hikâyenin kahramanıydı. Onu ilk olarak Dark Passage’da izlemiştik. 2017 Yaz Mevsimi’nde Bahçeşehir SuperMassive’e katılmış ancak mevsim sonunda yedeğe çekilmişti. Sırasıyla Beşiktaş, Bursaspor Esports ve Galatasaray Espor’da oynadıktan sonra Royal Youth’ta kendini bulmuştu. Pilot, Tolerant’ın koridorunu paylaşacağı ilk yabancı oyuncu olacaktı.

Kimilerine göre bu değişimler, Royal Youth’un kâğıt üzerinde geriye gittiğini ifade ediyordu. GBM ve Dumbledoge gibi iki tecrübenin yerine, yıllarca aradığı başarıya ulaşamamış isimler getirilmişti. Çoğu insan bu değişimin Royal Youth’u zayıflatacağını savunuyordu. Bugün geldiğimiz noktada hepsinin yanıldığı ortaya çıktı.

1907 Fenerbahçe Espor, Bahçeşehir SuperMassive ve Galatasaray Espor. Bu üç takım da lige şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Ne var ki üçü de mevsim boyunca iyi bir form grafiği tutturamadı. Kötü sonuçlar bu üç ekibin yakasını bir türlü bırakmadı. Öyle ki, bir noktada üç ekip de kadrosunda değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

Diğer şampiyonluk adayları sıkıntılı günler geçirirken Royal Youth ligde fırtına gibi esiyordu. Cyeol ve Tolerant takıma kısa sürede uyum sağlamış; Armut, Closer ve Pilot ise VFŞL’deki en iyi mevsimlerini geçirmişti. Durum böyle olunca lig aşamasında kimse Royal Youth’un önünde duramadı. Oynanan 18 karşılaşmadan 16 galibiyet çıkaran ekip rahat bir biçimde yarı finalin yolunu tuttu.

Lig aşamasında gösterilen performans Royal Youth’un Mevsim Ödülleri’ne damgasını vurmasını sağladı. Verilen 10 ödülün 6’sı RYL ekip üyelerinin ellerinde yükseldi.

Mevsimin En Değerli Oyuncusu: Closer

En İyi Ormancı: Closer

En İyi Orta Koridor: Cyeol

En İyi Alt Koridor: Pilot

En İyi Destek: Tolerant

En İyi Koç: Enatron

TBF hayalini çok uzun süre önceden kurmaya başlayan Royal Youth’un önünde Doğuş Üni Aurora da duramadı. 3-0’lık rahat bir galibiyetin ardından Royal Youth, tarihinde 2. defa TBF’ye yükseldi.

Closer heyecan yarattı

VFŞL tarihinde bir dönem öyle bir noktaya geldik ki ligde oynayan yerli oyuncu sayısı 3’e kadar düşmüştü. Yerli ormancılara duyulan güven azalmıştı. Closer da tam olarak böyle bir atmosferde kariyerine başlayacaktı. Yerli oyuncuların istenmediği bir lige yeni bir aktör olarak katılacaktı. Closer ismini ilk olarak Team Vulture’da duyduk. Aslında o zamanlar kendisini Closer olarak tanımıyorduk. K1ra sihirdar adıyla Yükselme Ligi'nde mücadele ediyordu. YL'deki ilk macerası 4.'lükle tamamlanmıştı. Yaz mevsiminde ise K1ra, Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Bu yeni macera öncesinde adını Closer olarak değiştirdi. Beşiktaş’ta Longb ve Dumbledoge gibi iki tecrübeli isimle beraber oynadı. Ancak Beşiktaş, Yükselme Ligi’nde başarı elde edemedi.

Yükselme Ligi’ndeki tatsız maceralarına rağmen Closer, Royal Bandits’in (yeni adıyla Royal Youth’un) ilgisini çekmeyi başarmıştı. 2018 Kış Mevsimi’nde takıma Malrang’ın yedeği olarak katıldı. Malrang’ın ayrılığından sonra takımın as ormancısı oldu. Closer, VFŞL izleyicileri için yeni bir heyecandı. Hiç hesapta olmayan genç bir ormancı, lige adımını attığı ilk günden beri ilgiyi üstüne çekmeyi başarmıştı. Verdiği röportajlar, agresif oyun tarzı ve yayınlarında sunduğu görsel şölen genç ormancının popülerliğini kısa sürede arttırdı. Üç mevsimlik uğraşın ardından Closer, 2019 Yaz Mevsimi’nde ligin en değerlisi olarak anılmaya başlandı. Closer’ın yetenekleri konusunda artık kimselerin bir şüphesi yok. Ancak Closer kupaya henüz hiç dokunamadı, şampiyonluğu hiç tatmadı, zaferlerin en büyüğünü hiç yaşamadı. TBF 2018, Closer’ın kısa soluklu kariyerinin en üzücü anlarından biriydi. Kupaya yaklaşmış ancak ulaşamamıştı.